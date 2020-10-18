"Kooperatifçilik Otobüsü" Edirne'ye geliyor - Son Dakika

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında "Kooperatifçilik Otobüsü"nün Edirne'ye geleceğini bildirdi.

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, "Kooperatifçilik Otobüsü"nün 19-21 ekim tarihlerinde Edirne'de olacağını ve ziyaretçilerine kooperatifçiliği anlatacağını belirtti.

Kooperatifçilik sektörünün ileri seviyelere taşınması amacıyla çalışmaların yapıldığını aktaran Altun, "Toplumdaki kooperatifc¸ilik imajını olumlu yo¨nde gu¨c¸lendirmek ve du¨nyadaki kooperatifc¸ilik alanındaki gelis¸meleri yakından takip ederek bu alandaki yenilikleri ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısına uygun olarak topluma kazandırmak gibi temel amac¸lar go¨z o¨nu¨nde bulundurularak Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi hayata gec¸irilmis¸tir." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında hayata geçirilen "Kooperatifçilik Otobüsü"nün 3 gün boyunca Edirne'de olacağını belirten Altun, Kovid-19 salgını tedbirleri alınarak otobüsün ziyaret edilebileceğini kaydetti.