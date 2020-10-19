Kooperatifçilik otobüsü Kırklareli'ne gelecek - Son Dakika

Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında, alanında uzman kişiler tarafından markalaşma ve pazarlama eğitimleri verilmesi için yola çıkan kooperatifçilik otobüsü Kırklareli'nde iş insanlarıyla bulaşacak.

Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, AA muhabirine, projenin tanıtım yüzü olarak kullanılan kooperatifçilik otobüsünün Kırklareli'ne geleceğini belirtti.

Proje ile iş insanlarına kooperatifçiliğin tanıtılarak, kooperatifçilik algısının olumlu yönde güçlendirilmesinin hedeflediğini aktaran Uzan, kadın girişimcilerin kooperatifleşmesi başta olmak üzere toplantı ve ziyaretler yapılacağını söyledi.

Proje kapsamında ilk ziyaretin 22 Ekim Perşembe günü Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e gerçekleştirileceğini dile getiren Uzan, 10.00-17.00 saatleri arasında çeşitli ziyaretler yapılacağını kaydetti.

Uzan, otobüsün 23 Ekim Cuma günü ise Babaeski ve Lüleburgaz ilçesinde faaliyet göstereceğini belirtti.