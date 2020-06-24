Kooperatifçilik Otobüsü KTO'da - Son Dakika

Kooperatifçilik Otobüsü KTO'da

Ticaret Bakanlığı tarafından kooperatifçiliği en iyi şekilde tanıtmak amacıyla yola çıkan "Kooperatifçilik Otobüsü"nün üçüncü durağı Kayseri oldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından kooperatifçiliği en iyi şekilde tanıtmak amacıyla yola çıkan "Kooperatifçilik Otobüsü"nün üçüncü durağı Kayseri oldu. Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi" toplantısında Bakanlık ve kurum yetkilileri, iş dünyası temsilcileri ve STK başkanlarıyla kente özel iş fikirleri için istişareler yapıldı.

İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük


Kooperatifçilik Otobüsü, Kayseri'deki ilk olarak Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifini ziyaret ederek Güneş Enerji Sistemi (GES) projelerini inceledi.


Kooperatifçilik Otobüsü'nün Kayseri'deki ikinci durağı ise Kayseri Ticaret Odası oldu.


Ticaret Bakanlığı koordinesinde yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında Kayseri Ticaret Odası toplantı salonunda istişare toplantısı gerçekleştirildi.


Katılımın yüksek olduğu toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Ülkemizde kooperatifçilik sektörünü daha ileri seviyelere taşımak amacıyla hazırlanan "Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi" rekabet edebilirliği ve yenilikçiliği sağlayarak toplumdaki kooperatifçilik imajını olumlu yönde güçlendirecektir. Kooperatifçiliği bilmeyenimiz yoktur. Hepimiz kooperatiflerle bir şekilde tanıştık. Bir yerinden tuttuk. Bir kısmımız ev almak için bunun içerisinde oldu, bir kısmımız tüketim kooperatiflerinin içinde oldu. Bizim kültürümüzde olan imece usulü ya da belki bir anlamda ahilik kültürü olarak bizler bu tür yapılara yatkın bir toplumuz. Ancak çıkar odaklı bakıldığından bu tür yapılar pek olumlu imaj bırakmadı. Bu uygulamalardan çıkan olumsuz ve olumlu dersleri önümüze koyarak yeni bir başlangıç yapmakta fayda var. Kooperatifçiliğin bugün farklı bir yönüyle karşılıyoruz. Ülkemizde şehirler gezilerek binlerce insana ulaşılması, eğitimler verilmesi, işbirlikleri yapılması oldukça olumlu gelişmeler." dedi.


İstişare toplantısında konuşan Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aksoy ise sözlerine Kayserili olduğunu söyleyerek başladı.


Aksoy, "Bakanlık olarak bu projede Kayseri'nin birlikte iş yapma kültürüne ve ekonomik potansiyeline çok güveniyoruz. Burada Kayserili iş insanlarıyla biraraya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu toplantı vesilesiyle Kayseri'ye özel iş fikirlerine yönelik bir çalışma grubu kurarak, bu fikirleri hayata geçirmek için en kısa sürede adım atacağız" ifadelerini kullandı.


Toplantıda Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi'nin videosu izletilerek kooperatifçilik sunumu yapıldı. Uzmanlar tarafından katılımcılara e-ticaret ve ihracat konularında da detaylı sunumlar yapılarak bilgilendirildi.


Kooperatifçilik Otobüsü 26 Haziran'a kadar Kayseri'de bir çok etkinliklere katılacak. Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerine de gidecek. - KAYSERİ

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kooperatifçilik Otobüsü KTO'da - Son Dakika

Son Dakika

17:56 İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum 17:32 Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı 17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 14:27 İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü 12:02 10 kişilik aile 1 motosiklete bindi 11:06 Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 09:59 Çatalca'da bir aile evlerinin üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti 09:34 Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
17:34
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
17:32
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
17:17
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
17:01
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
16:37
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
16:36
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
16:08
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
16:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 18:11:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kooperatifçilik Otobüsü KTO'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]