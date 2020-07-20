"Kooperatifçilik Otobüsü" Malatya'da - Son Dakika

"Kooperatifçilik Otobüsü" Malatya'da

Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında hayata geçirilen, alanında uzman kişiler tarafından markalaşma, pazarlama eğitimlerinin verileceği "Kooperatifçilik Otobüsü" Malatya'ya geldi.

Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında hayata geçirilen, alanında uzman kişiler tarafından markalaşma, pazarlama eğitimlerinin verileceği "Kooperatifçilik Otobüsü" Malatya'ya geldi.

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Otobüsün kente gelmesi dolayısıyla Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen törende, proje tanıtım filmi gösterildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, Malatya'da gerçekleştirilecek etkinliklerin insanların kooperatif konusunda bilinçlenmesini ve cesaretlenmesini sağlayacağını söyledi.

Otobüsün tüm ilçelerde etkinlikler gerçekleştireceğini belirten Baruş, "Bugüne kadar kadınlarımızın bir araya gelip kooperatifleşme sürecine gerçekten katkıları bulunan başta değerli eşim Nagehan hanıma ve Belediye Başkanımızın eşi Hafize hanıma teşekkür ediyorum. Kadınlarımız bir araya gelirse başaramayacakları bir konu olamaz. Bugün çok sevinçliyim ki Malatya kadınları bu konuda gerekli duyarlılığa sahipler ve gelecekte çok büyük başarılara imza atacaklar." dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da etkinliklerin Malatya'da yapılıyor olmasının kendilerine mutluluk verdiğini belirtti.

Otobüsün ilçe ilçe gezerek vatandaşlarla buluşacağına dile getiren Çalık, şunları ifade etti:

"Bugün Türkiye'de 50 bin kooperatif var. Yarısı Tarım Kredi Kooperatiflerinin yarısı da Ticaret Bakanlığının kooperatiflerinden oluşmaktadır. Bu 50 bin kooperatifin sadece 300'ü kadın kooperatifi. Sağlık ve eğitim başta olmak üzere 2015 yılında Birleşmiş Milletler hedeflerini en erken yakalayan ülkelerden biriydik. 2015'te Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma konusunda yeni bir hedef koydu. Tüm dünya için kalkınma hedef ama en önemlisi bu kalkınmanın sürdürülebilir hale getirilmesidir. Önemli olan kooperatifin kurulması değil kooperatifin kurulduktan sonra sürdürülebilmesidir."

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de kooperatiflerin dünya genelinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın önemli araçlarından biri olduğunu dile getirdi.

Kooperatif anlayışının ülkede yardımlaşma ve dayanışma anlamına geldiğini söyleyen Tüfenkci, "Kooperatifcilik anlayışı esasında baktığımızda bizim medeniyetimizin yardımlaşma ve kalkınma anlayışımızın temel felsefeni de ifade etmektedir. Bizim yardımlaşma ve dayanışma anlayışımızın temeli başkalarına faydalı olmak üzeredir. Biz sadece kendi çıkarlarını gözeten bir toplum hiçbir zaman olmadık. Yaşadığımız coğrafya herkese yardım eli uzatan bir coğrafyadır." diye konuştu.

Malatya Valisi Aydın Baruş'un eşi Nagehan Baruş da Türk kadınının ailenin kurulmasında ve idame ettirilmesinde önemli yeri olduğunu kaydetti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan, Malatya'da kadınların harekete geçirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kadınların, destek verilmesi halinde hem ailelerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını vurgulayan Gürkan, "Kadınlara alanlar açmalıyız. Malatya Valisi Aydın Baruş'un kıymetli eşli Nagehan Baruş ile istişarede bulunarak Malatya'da kadın üretim kooperatifi kurma ve geliştirme konusunda mutabık kaldık. Eskiden ilimizde sadece 2 kooperatif vardı şu an da ise kooperatif bu sayımız 6'ya çıktı." dedi.

Programda, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın moderatörlüğünde Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Muhammed Adak sunum yaptı.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Malatya Valisi, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Kooperatifçilik Otobüsü' Malatya'da - Son Dakika Ekonomi
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