Kooperatifleşen kadınlar artık daha çok üretecek - Son Dakika
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Kooperatifleşen kadınlar artık daha çok üretecek

6 saat önce

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, 50'ye yakın kadına kazanç sağlayan kooperatifte işlerin kolaylaşması ve daha çok üretilmesi için büyükşehir belediyesi tarafından hamur karma makinesi hibe edildi.

Kooperatifleşen kadınlar artık daha çok üretecek, System.String[]

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, 50'ye yakın kadına kazanç sağlayan kooperatifte işlerin kolaylaşması ve daha çok üretilmesi için büyükşehir belediyesi tarafından hamur karma makinesi hibe edildi.


Kadınları ve kadın kooperatiflerini her mecrada desteklemeye devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar'da kurulu olan kadın kooperatifine de hibede bulundu. Ürünleri Halk Ege Et Marketleri'nde satılmaya başladıktan sonra siparişleri yetiştiremez olan kadınlara işlerini hızlandırmak için hamur karma makinesi hibe edildi. Kadınlar işlerinin daha da hızlanacağını ve kazançlarının artacağını belirterek yapılan hibe için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.


Aydın'da kooperatifçiliğin gelişmesi için hem kuruluşlarında öncülük yapan hem de kurulu olanlara çeşitli kanallardan destekler sunan Aydın Büyükşehir Belediyesi bu kez Yenipazar Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi'ne hamur karma makinesi hibe etti. 28 kadının üye olduğu ayrıca 20'den fazla kadının da çalışarak kazanç sağladığı kooperatifin ürünleri geçen günlerde Halk Ege Et Marketleri'nde satılmaya başlanmıştı. Ürünleri satılmaya başlandıktan sonra siparişlere yetişemez olan kadınların yardımına yine Büyükşehir Belediyesi koştu.


Kadınlar, satışların iyi gitmesiyle yaptıkları erişteleri yetiştiremez olduklarını, hibe edilen hamur karma makinesiyle bu hıza yetişeceklerini söyledi. Erişte hamurunun sert olması gerektiğini kadın gücüyle bu kadar sert hamuru yoğurmanın zor olduğunu belirten kadınlar, "Özlem Çerçioğlu bize her zaman destek oldu, desteğini hiçbir zaman esirgemedi, kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Yenipazar, Aydın, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 02:00 Kaynak: İHA


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