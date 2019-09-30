Kooperatifleşen kadınların salça mesaisi

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, ürettikleri domates salçalarını satarak hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de eğitimini sürdüren çocuklarına destek oluyor.

Çekerekli Girişimci Kadınlar Kooperatifi üyeleri, ilçede üretilen organik ürünlerden salça, pekmez, turşu, marmelat, yufka, erişte yaparak satışa sunuyor.

Gıdanın yanı sıra el işlemesi ürünlerden hediyelik eşyalara kadar geniş yelpazede üretim yapan kadınlar, kurdukları kooperatif sayesinde bunları satarak gelir elde ediyor. Ayrıca kadınlar, kooperatif bünyesinde açılan çeşitli kurslara katılarak meslek sahibi oluyor.

Çekerekli kadınları, bugünlerde ise domates salçası telaşı sardı. Domatesleri kazanlarda kaynatarak salçaya dönüştüren kadınlar, bunları il dışına da gönderiyor.

Çekerekli Girişimci Kadınlar Kooperatifi Başkanı Seher Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kooperatifi yaklaşık bir yıl önce kurduklarını söyledi.

Mevsimi olduğu için kooperatif aracılığıyla domates salçası yaptıklarını anlatan Taşkın, "Bunun dışında pekmez yapıyoruz, kuşburnu gibi doğal organik ürünlerimiz var. İmece usulü yapıyoruz. Ürünlerimizi ilçede ve il dışında satıyoruz. Yozgat dışında oturan hemşehrilerimizin tadını bildikleri için talepleri oluyor, biz de onlara gönderiyoruz." dedi.

Taşkın, kadınlara ek gelir imkanı sağladıklarını dile getirerek, "Kadınlarımız kazandıklarıyla çocuklarının okul masrafları ile mutfak masraflarını karşılayıp aile bütçesine katkı sağlıyor. Burada stres atıyorlar." diye konuştu.

"Ürünler organik olduğundan talep sıkıntısı yok"

Kooperatif üyesi kadınlardan Türkan Karahan da salçayı ilçede üretilen organik domateslerden yaptıklarını belirtti.

Ürünlerini kooperatif aracılığıyla Yozgat, Ankara, Kütahya, Manisa ve İzmir'e de gönderdiklerini anlatan Taşkın, ürünler organik olduğundan talep sıkıntısı yaşamadıklarını kaydetti.

Salça yapımı hakkında bilgi veren Yurdagül Taşkın ise "Domatesleri yıkayıp doğradıktan sonra matkapla ezip suyunu çıkardık, kazanlara koyup kaynattık. Yaklaşık 4,5- 5 saat kaynadıktan sonra salçaya dönüşüyor. Her işin bir zorluğu var, salça yapmak da zor. Organik olduğu için daha lezzetli oluyor. Yaptığımız salçayı şişeleyip satışa sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Evde boş durmak yerine çalıştıklarını dile getiren Taşkın, "Pekmez, turşu, salça, tatlı, börek, yapıyoruz. Üniversitede 3 çocuk okutuyorum, burada çalışıp onlara harçlık gönderiyorum." dedi.