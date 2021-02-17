Kooperatifleşen Sultanhisarlı kadınların dinlenme tesisi hizmete açıldı - Son Dakika

Kooperatifleşen Sultanhisarlı kadınların dinlenme tesisi hizmete açıldı

17.02.2021 18:02

Kooperatifleşen Sultanhisarlı kadınların dinlenme tesisi hizmete açıldı Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 19 kadın girişimci tarafından geçtiğimiz yıl kurulan S.S. Efeler Diyarı Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde dinlenme tesisi hizmet açtı.

Kooperatifleşen Sultanhisarlı kadınların dinlenme tesisi hizmete açıldı

AYDIN - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 19 kadın girişimci tarafından geçtiğimiz yıl kurulan S.S. Efeler Diyarı Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, Aydın- Denizli Karayolu üzerinde dinlenme tesisi hizmet açtı.

Bölgedeki 2 binden fazla kadına da gelir kapısı olacak olan Kooperatif üyesi kadınlar tarafından işletilecek olan tesiste kadınlar tarafından üretilen gıdadan el sanatlarına kadar yüzlerce yöresel ürünün satışı yapılacak. Aydın-Denizli Karayolundan geçenlerin de gıda ve yöresel ürünler ihtiyacının karşılanacağı kooperatif Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Türkiye'deki ilk kadın kooperatifi olma özelliği taşıyan Köy-Koop İzmir Birlik Başkanı Neptün Soyer birlikte açtı.

S.S. Efeler Diyarı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesindeki dinlenme tesisi açılışına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan H. Eren, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi İzmir Köy-Koop Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, ilçe kadın kolları başkanları ve kooperatif kurucuları ve davetliler katıldı.

"Kadın istedi ve yaptı, yapmaya da devam edeceğiz"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış kurdelesi kesildi. Açılışta konuşan S.S. Efeler Diyarı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Müjgan Sönmez Yıldırımkaya; "Yaklaşık 1 yıl önce çıktığımız bu yolda geldiğimiz noktayı sağlayan, her adımımızda yanımızda ve arkamızda varlığıyla bizi yüreklendiren herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler Cumhuriyet kadınları olarak Ata'mızın izinde gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olan cennet memleketimiz, Aydın'ımızın geleneksel yerel kültürünü yaşatmak, geçmişten geleceğe bir köprü oluşturmak, kadınlarımızın üreten çalışan bağımsız bireyler olarak sosyal hayatta layık olduğu yere gelmesini sağlayıp onları sosyal yardım kuyruklarından çıkarıp ekonomik özgürlüklerinin sağlanmasını hedefliyoruz. Bu yolda bizlerle yürümek isteyen, yüreği Efe tüm kadınları bizlerle çalışmaya davet ediyoruz. Kadın istedi ve yaptı, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Kooperatifçiliğin birinci kuralı, gönüllülük ve dayanışmadır"

İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer İzmir'de 1960'larda örgütlenen, kadınla erkeğin bir arada tarlada çalışarak, ama aynı zamanda o küçük kırsalda kalkınmanın emekçisi kadınla erkeğin kurduğu kırsal kalkınma kooperatifinin üst birlik çatı başkanı olduğunu hatırlatan İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, "Müjgan başkanımın dediği gibi kadın isterse yapar. Kuruluşundan bu yana da kadın başkan hiç olmamış. Birlik demek, bütün kalkınma kooperatiflerinin üst çatısı demek. İzmir'de 20 binin üzerinde üretici ortağımız var. Dolayısıyla tarlada, söz alma mekanizmalarında kadın ve erkek bir arada toplumsal cinsiyet eşitliğinin felsefesi ve önderliğinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu birliğin başkanı olarak aldığım bayrağı gururla ileriye götürmeye çalışıyorum. Yanımızda yöremizde yetişebildiğimiz kadar bu yolda çalışan kadınlarla beraber dayanışma içinde olmayı istiyoruz. Çünkü kooperatifçiliğin birinci kuralı gönüllülük ve dayanışmadır. Elimizden geldiğimizce yanınızda olacağımızı söz veriyoruz. Tarladan sofraya yanınızdayız ve elinizi tutuyoruz" dedi.

"Herkesin emeğine sağlık"

Aydın ekonomisinin yüzde 50'sinin tarıma dayalı olduğunu hatırlatan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da; "Aydın'da tarım deyince akan sular duruyor ve özellikle Kadın Kooperatiflerini de dün olduğu gibi bugünde destekliyoruz. 19 tane koca yürekli Kadın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Tunç Soyer'in eşi sayın Neptün Soyer'in desteğiyle bugünlere geldi. Bugün o 19 kadına da 2 bin kadının verdiği destekle kooperatifin tesisini açıyoruz. Herkesin emeğine sağlık, eline sağlık iyi ki varsınız" diye konuştu.

"Bizler, kadınıyla erkeğiyle cephede ve cephe gerisinde büyük mücadele verdik"

Türk Medeni Kanunu'nun 95. yıl dönümü vesileyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duygusunu bir kez daha ifade ettiğini söyleyen Çerçioğlu, "Kadın ve erkek eşitliği bizim için çok önemli. Bu konuda bir üzüntümü de ifade etmek istiyorum. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kadın-erkek eşitliğini simgeleyen soyut bir heykel yapmak istediğimizi belirttik. Maalesef AK Parti Büyükşehir Meclis üyeleri red oyu verdi. Soruyorum, kadın-erkek eşitliği soyut bir heykelle Aydın'ın belirli noktalarında simgelenmesinden neden rahatsızlık duyuyorsunuz. Sizler kadınlardan korkuyorsunuz, kadınların gücünden korkuyorsunuz. O büyük mücadelenin kıvılcımları bu topraklarda yakıldı. Bizler, kadınıyla erkeğiyle cephede ve cephe gerisinde büyük mücadele verdik. Dün de verdik, bugün de veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi Devlet Karayolu kenarında bulunan restoran ve kafe olarak hizmet verecek olan tesiste kooperatif ürünlerinin satışı da yapılacak.

Kooperatifleşen Sultanhisarlı kadınların dinlenme tesisi hizmete açıldı
Kooperatifleşen Sultanhisarlı kadınların dinlenme tesisi hizmete açıldı
Kooperatifleşen Sultanhisarlı kadınların dinlenme tesisi hizmete açıldı
Kooperatifleşen Sultanhisarlı kadınların dinlenme tesisi hizmete açıldı
Kooperatifleşen Sultanhisarlı kadınların dinlenme tesisi hizmete açıldı
Kooperatifleşen Sultanhisarlı kadınların dinlenme tesisi hizmete açıldı
Kooperatifleşen Sultanhisarlı kadınların dinlenme tesisi hizmete açıldı

Hisarcık, Denizli, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kooperatifleşen Sultanhisarlı kadınların dinlenme tesisi hizmete açıldı - Son Dakika


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