Kooperatifleşmeye Muratpaşa katkısı

Sumaktan kekiğe, ıhlamur ve nohuda kadar yetiştirdikleri doğal ürünlerin satışı için 'Göktepe Doğal' adıyla kooperatifleşen Karaman'ın Göktepe beldesinden üreticiler, Belediye Başkanı Mustafa Doğan'la birlikte kendilerine kooperatif çatısında biraraya gelmeyi öneren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti.

Muratpaşa Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlendiği Yöreler Renkler Festivali'ne katılarak ürünlerini Antalyalılarla buluşturan ve geçen yıl Göktepe Doğal adıyla kurdukları kooperatif çatısı altında biraraya gelen Karaman'ın Sarıvelililer ilçesine bağlığı Göktepe'den üreticiler Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, beldede başlayan doğal üretim hareketinin mimarı olan Göktepe Belediye Başkanı Doğan da yer alırken, kooperatifleşmeyi Başkan Uysal'ın önerisi sayesinde gündeme alıp başardıklarını kaydetti. Bugün Göktepe Doğal markası altında sumak, kekik, kuru domates, ıhlamur, nohut, kurutulmuş acı kırmızı biber gibi ürünlerinin bulunduğunu aktaran Doğan, bu ürünlere PTT'nin internet satış sitesi üzerinden rahatlıkla ulaşılabileceğini aktardı.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin aynı zamanda kardeş kenti olan Göktepe'de başlayan hareketin beldede yıllardır kullanılmayan toprakların yeniden ama hep birlikte çalışarak katma değer katan bir noktaya getirilmesi açısından da önemli olduğunu söyledi. Kurulan kooperatifin bu dayanışmanın devamlılığının sağlayacağını ve aynı zamanda Göktepe Doğal markasının belediyenin de destekleriyle güvenilirliğini garanti altına alacağını belirten Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak markanın gelişimi için her türlü desteğe hazır olduklarını da sözlerine ekledi. - ANTALYA