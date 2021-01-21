Kooperatiften üyelerine 465 bin lira destek - Son Dakika

Kooperatiften üyelerine 465 bin lira destek

21.01.2021 10:35

Kayseri'de tasfiye süreci başlatan METALSAN Küçük Sanayi Sitesi İşyeri Yapı Kooperatifi, sattığı arsadan elde ettiği 465 bin lirayı, salgın nedeniyle zor günler geçiren 372 üye esnafa dağıttı.

Kayseri'de tasfiye süreci başlatan METALSAN Küçük Sanayi Sitesi İşyeri Yapı Kooperatifi, sattığı arsadan elde ettiği 465 bin lirayı, salgın nedeniyle zor günler geçiren 372 üye esnafa dağıttı.

2010 yılında faaliyete geçen METALSAN Küçük Sanayi Sitesi İşyeri Yapı Kooperatifi, aldığı 310 bin metrekare arsanın 66 bin metrekare kapalı alanında 372 iş yeri yaptırdı. 2014'te 50 milyon lira maliyetle dükkanları tamamlayan kooperatif, bunları hak sahiplerine teslim etti.

Tasfiye süreci başlatan ve son olarak 3 ay önce kalan 9 bin 200 metrekare arsayı 465 bin liraya satan kooperatif, bu parayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren üye 372 esnafa hissesi oranında dağıtarak gönüllerine dokundu.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı da olan METALSAN Küçük Sanayi Sitesi İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Ahmet Övüç, AA muhabirine, 2008 yılında kurdukları kooperatifin 2010 yılında faaliyete geçtiğini söyledi.

Demirci, hurdacı, oto tamircisi, mobilyacı ve benzeri dükkanları yapıp bitirdiklerini ve esnafa teslim ettiklerini aktaran Övüç, esnafın iş yerlerinde faaliyet gösterdiğini anlattı.

En küçük dükkanı 550 bin lira, en büyük dükkanı 5 milyon liraya yaptıklarını hatırlatan Övüç, dükkanın boyutuna göre para topladıklarını belirtti.

Tasfiye sürecinde son kalan 9 bin 200 metrekare arsayı da satıp, parasını üyelere dağıtma kararı aldıklarını ve dağıtma işleminin 3 gündür devam ettiğini aktaran Övüç, şunları kaydetti:

"Dükkanları tamamladık. Bu arsayı sattık. Pandemi döneminde esnaf ve sanatkarımızın paraya ihtiyacı vardı. Bu paraları kendilerine dağıttık. Çünkü esnaf ödedi bu parayı zamanında. Pandemi döneminde hiç olmazsa almış oldukları para ikram olsun dedik. Esnafın parasını çarçur etmedik. Parayı çoğalttık, esnafa dağıtıyoruz. Hem de devletimize vergimizi verdik."

Hissesine düşen parayı alan esnaf Ahmet Durmuşoğlu da elektrik pano imalatı işiyle uğraştığını ifade etti.

Verilen paranın çok olmasa da bu süreçte yüzlerini güldürdüğünü kaydeden Durmuşoğlu, "Daha önce kooperatiften dükkanlarımızı aldık. Arsa satışından hissemize para düştü, parayı aldım. Yaptırandan Allah razı olsun. Pandemi döneminde bu para bize ilaç gibi geldi." diye konuştu.

Kooperatiften üyelerine 465 bin lira destek
Kooperatiften üyelerine 465 bin lira destek
Kooperatiften üyelerine 465 bin lira destek
Kooperatiften üyelerine 465 bin lira destek

Kooperatif, Kayseri, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kooperatiften üyelerine 465 bin lira destek - Son Dakika


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