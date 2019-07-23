Koordinasyon Kurulu üçüncü toplantısı yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu 2. Dönem 3. toplantısı Vali Vekili İsmail Bayata Başkanlığında yapıldı.

İl Koordinasyon Kurulu 2. Dönem 3. toplantısı Vali Vekili İsmail Bayata Başkanlığında yapıldı.



Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 2019 yılı İl Koordinasyon Kurulu 2. Dönem 3. toplantısı Vali Vekili İsmail Bayata Başkanlığında, Karabük İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.



Toplantıya Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Vekili Bayata, "İlimizde, 2019 yılında; Ulaştırma sektöründe 15, Eğitim sektöründe 35, Kültür-Turizm sektöründe 11, Tarım sektöründe 69, Enerji sektöründe 6, Sağlık sektöründe 8, Diğer Kamusal Hizmetleri Sektöründe 39 adet olmak üzere toplam 183 proje ve iş yürütülmüştür. Yürütülen 183 proje ve işin toplam tutarı 3 milyar 182 milyon 773 bin TL olup, bu projelere önceki yıllarda 1 milyar 89 milyon 186 bin TL harcanmıştır. Projelerin 2019 yılı ödenekleri ise 324 milyon 361 bin TL'dir.2019 yılında yürütülen 183 adet proje için dönem sonu itibariyle 133 milyon 978 bin TL harcama yapılmıştır. İl Koordinasyon Kurulumuzun 2019 yılı 2. Dönem 3. Toplantısının ilimiz yatırımları açısından başarılı olmasını diliyorum." dedi.



Vali Vekili Bayata'nın yaptığı açılış konuşmasının ardından Yatırımcı Bölge Müdürleri ve Daire Müdürleri söz alarak 2019 yılında yapımı devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerine bilgilendirme yaptılar. - KARABÜK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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