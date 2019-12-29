Koordinasyon toplantılarının ikincisi Siverek'te yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 13 ilçede başlattığı 2020 hizmet planlama koordinasyon toplantılarının ikincisini Siverek ilçesinde devam ettirdi.



Her defasında birlik ve beraberlik ilkesi ile çalışmalarını sürdüren Başkan Beyazgül, Şanlıurfa'nın 13 ilçesi ile aynı anda kalkınması için koordinasyonun toplantıları yaparak ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendiriyor.



Geçtiğimiz gün Karaköprü ilçesinde başlayan koordinasyon toplantılarının ikincisi Siverek ilçesinde devam ederken ilerleyen günlerde tüm ilçelerde yapılarak 2020'de yapılacak olan hizmetlerin ve projelerin ortak akıl ile yürütülmesi hedefleniyor.



Başkan Beyazgül başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar, Büyükşehir ve Siverek Meclis Üyeleri ile Büyükşehir ile Siverek Belediyesi birim amirleri katıldı.



Gerek İlçe Belediyeler gerek ise Milletvekilleri ile uyum içerisinde çalışmanın şehrin geleceği için yapılacak olan projelerin en hızlı yöntemi olduğunu belirten Başkan Beyazgül, planlı bir şekilde ilerlemenin hizmetin anahtarı olduğunu vurguladı.



Burada bir açıklamada bulunan Başkan Beyazgül, "2020 yılında Şanlıurfa'nın tüm ilçelerinde yapacağımız çalışmalarla ilgili koordinasyon toplantılarının ikincisini yapıyoruz. Geçtiğimiz toplantıların startını Karaköprü Belediyemizde yaptık. Göreve başladığımız günden bu yana Pazartesi ve Salı günleri Şanlıurfa'da üst yönetim toplantılarımızı gerçekleştiriyorduk, bu toplantılarda tüm ilçelerimizin Belediye Başkanları ve Meclis üyelerimiz gelip Şanlıurfa'da konularımızı konuşuyorduk. Bu kez ise İcracı olan Daire Başkanlarımız ile ilçelerimizde toplantılar düzenleyerek ilçe Belediye birimleri ile oturtarak ortak çalışmalar yapılması kararı aldık. Bu günde Siverek ilçemizi masaya yatırarak hangi sorunumuz var ve bu sorunlar ile ilgili düşüncelerimizi, görüşlerimizi açıklayalım istiyoruz. Buradaki sorunlarımız anında cevaplandırılacak, gerekli notlar alınacak ve Ankara'ya uzanan taleplerimiz Milletvekillerimiz aracılığı ile çözüme kavuşturulacak inşallah. Bu çalışmalar hem bizim hedeflerimizi belirleyecek hem de burada ilçe Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapabileceğimiz her şeyi burada konuşacağız. Dün yaptığımız toplantı gayet verimli geçti inşallah bu toplantı da aynı şekilde verimli geçecektir. Siverek uzun süredir birlikte çalıştığımız ilçe olmaktan çıkmış şehir büyüklüğünde bir yerimiz. Buradaki arkadaşlarımız çok aktif ve gayretli. Ben inanıyorum ki Siverek'in önünü hep birlikte açacağız. Milletvekilimiz Kasın Gülpınar ile de çok verimli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.



Gerçekleştirilen toplantının Siverek ilçesine hayırlı olmasını dileyen Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Bey ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah verimli bir toplantı geçirerek ilçemiz için hayırlı hizmetler sağlanacaktır" diye konuştu.



Gerçekleştirilen toplantının ardından Siverek kent merkezini gezen Başkan Beyazgül bölge vatandaşları ile bir araya gelerek yapımı devam eden camii çalışmaları hakkında bilgi aldı. - ŞANLIURFA