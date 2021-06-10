Koordinasyonun Gücünü Sahada Hissetmekteyiz - Son Dakika

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Vali Yazıcı, Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Konferansı açılışına katıldı. Açılışta konuşan Vali Yazıcı; " Antalya'da güvenlik birimleriyle adli makamlar arasındaki koordinasyonun gücünü sahada hissetmekteyiz. " dedi.

Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele konulu uluslararası konferans Antalya Adalet Bakanlığı Sosyal Tesisleri'nde başladı. Konferansa Arnavutluk ve Bosna Hersek devlet başsavcıları, Bulgaristan, Moldova ve Romanya devlet başsavcılığı temsilcileri katıldı. Açılışa Vali Yazıcı'nın yanı sıra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve protokol üyeleri katıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, yaptığı açış konuşmasında, Türkiye ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin Asya ile Avrupa arasında köprü olduğuna değindi. Bu nedenle sınıraşan örgütlü suçlardan en çok etkilenen ülkelerin Türkiye ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri olduğunu belirten Şahin, "Bilindiği üzere, Türkiye ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda olmaları nedeniyle sınıraşan örgütlü suçlardan en çok etkilenen ülkelerdendir. Sınıraşan suç örgütleri teknoloji ve iletişimdeki baş döndürücü gelişmelerden ve ülkelerin mevzuatlarındaki boşluklardan istifade etmek suretiyle toplumun ve ülkelerin huzur ve güvenliğini bozmakta, ayrıca ekonomik yönden de ülkelere ve bireylere ciddi zararlar vermektedir. Bu örgütlerin karmaşık yapıları nedeniyle, sınıraşan örgütlü suçlarla mücadelede güçlükler yaşanmaktadır" dedi.

Sınıraşan örgütlü suçlarla etkili mücadelenin ülkelerin ve soruşturma makamlarının güçlü ve hızlı iş birliği içerisine girmeleriyle mümkün olduğunu kaydeden Bekir Şahin, "'Komşular Birlikte Görür' ifadesi, aynı coğrafyada bir arada yaşayan Balkan halklarının ortak geleceğine de atıfta bulunmaktadır. Bu slogandan da hareketle, soruşturma makamları olan savcıların koordineli olarak hareket etmesinin ve karşılıklı iş birliği içerisinde bulunmasının büyük önem taşıdığını düşünmekteyim" diye konuştu.

Güvenlik Olmazsa Olmazımız

Konuşmasının başında konferansın önemine dikkat çeken Vali Yazıcı; "Böylesine önemli ve uluslararası bir toplantının Antalya'mızda gerçekleştiriliyor olmasından, ev sahipliği yapmaktan çok mutluyum. Hepimizin bildiği gibi burası turizmin başkenti. Dünyadaki en önemli destinasyonlardan biri. Bu sebeple bir turizm şehri olarak güvenlik olmazsa olmazımız. İnsanlar kendilerini güvende hissetmedikleri yerlere seyahat edip tatil yapmak istemezler. Bu nedenle suçla ve suçluyla mücadelede ekiplerimizin başarılı çalışmalara imza atmaları şehrimiz ve ülkemiz adına çok önemli. " dedi.

Akdeniz'deki En Güçlü Turizm Merkezi

Pandemi nedeniyle şehrin zor bir dönemden geçtiğinin altını çizen Vali Yazıcı sözlerine şöyle devam etti: "Turizmin başkenti olan Antalya'mız bir yıldır pandemi nedeniyle öncü sektörü olan turizm de bazı olumsuzluklar yaşadı. Ama inanıyoruz ki pandeminin koşulları ve düşen vaka sayılarımızla birlikte içinde bulunduğumuz yaz sezonunda geçen yılı telafi ederek yeni başarılara imza atacağız. Şehrimizin turizmde öncü olduğunu anlatmak için birkaç sayı vermek isterim. Pandemiden önce 16 milyon yabancı, 4 milyon yerli olmak üzere yaklaşık 20 milyon turist ağırladık. 1 sezonda 20 milyon turisti ağırlayan Akdeniz'deki en güçlü turizm destinasyonuyuz. 680 bin civarındaki yatağımızla 422 adet otel ya da tatil köyü ile burası adeta turizmin başkenti olan bir şehir. " diye konuştu.

Suçlarla Birlikte Mücadele Etmeliyiz

Güvenli bir şehir için koordinasyonun önemine değinen Vali Yazıcı; "İlimizde adli teşkilatımız ile emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimimiz arasında sağlam bir iletişim ve uyum bulunmaktadır. Bu bizim, başta terör olmak üzere uyuşturucu ve diğer konularda başarılı işler çıkarmamıza vesile olmaktadır. Yaklaşık bir yıldır görev yaptığım Antalya'da güvenlik birimleriyle adli makamlar arasındaki koordinasyonun gücünü sahada hissetmekteyiz. Özellikle örgütlü suçlar için sadece ulusal düzeyde ve il düzeyinde çalışmaların yeterli olacağına inanmıyorum. Bunun yanında bölgesel düzeyde uyuşturucu ve örgütlü suçlarla, beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Bunun için oluşturulan ve burada da birkaç gün çözüm önerilerinin tartışılacağı bu önemli platform için Antalya'mızı seçtiğinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. " şeklinde konuştu. Koordinasyonun Gücünü Sahada Hissetmekteyiz 01 Koordinasyonun Gücünü Sahada Hissetmekteyiz 02 Koordinasyonun Gücünü Sahada Hissetmekteyiz 03 Koordinasyonun Gücünü Sahada Hissetmekteyiz 04

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