Koordinat Coffee Hizmete Girdi

Atatürk Mahallesi, Nazım Hikmet Ran Caddesi Karaali Plaza yanında hizmete giren işletmeyi Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, İşletme sahibi Bünyamin Rayhanoğulları'nı tebrik ederek bol kazançlar diledi.

İşletme sahibi Bünyamin Rayhanoğulları, şu an itibarı ile işletmenin faaliyette olduğunu ve en yakın zamanda bütün halkın katkılımı ile bir açılış gerçekleştireceklerini belirtti.Ayrıca, ziyaretinden dolayı Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız'a teşekkür etti.