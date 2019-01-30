Koordinat Coffee Hizmete Girdi
11 dakika önce
Farklı konsepti ile her zevke hitap eden kahve, çay ve pasta çeşitleri ile Koordinat Coffee Samandağ'da hizmete girdi.
Atatürk Mahallesi, Nazım Hikmet Ran Caddesi Karaali Plaza yanında hizmete giren işletmeyi Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, İşletme sahibi Bünyamin Rayhanoğulları'nı tebrik ederek bol kazançlar diledi.
İşletme sahibi Bünyamin Rayhanoğulları, şu an itibarı ile işletmenin faaliyette olduğunu ve en yakın zamanda bütün halkın katkılımı ile bir açılış gerçekleştireceklerini belirtti.Ayrıca, ziyaretinden dolayı Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız'a teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:09 Kaynak: Bültenler
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