KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin, çalışmaları anlattı - Son Dakika

KOP (Konya Ovası Projesi) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, kurumun çalışmalarını anlattı.

Şahin, AA Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya'yı ziyaretinde, KOP'un kentte yaptığı çalışmalar ve elde edilen başarılar hakkında bilgi verdi.

Seracılık İhtisas Bölgesi kuruluyor

KOP Seracılık İhtisas Bölgesi'nin kurulacağını belirten Şahin, "Başkanlığımızca desteklenip, Konya Büyükşehir Belediyesince yürütülecek projede 50 adet 1000 metrekare sera kurulacak, uygulamalı eğitimler verilecek, teknik eleman yetiştirilecek, kadın ve genç istihdamı sağlanacak. Tarımda lider kent Konya'da seracılığın artırılmasına yönelik çabalarımız var. Bu alanda projeleri önceleyerek destekliyoruz." diye konuştu.

Kalkınmada çevreyi, yaşam standardını önceleyen sürdürülebilir anlayışa sahip olmanın önemine işaret eden Şahin, yerelde kalkınmayı destekleyerek, insanların ekonomik seviyelerini iyileştirmeye yönelik projelere destek verdiklerini aktardı.

Şahin, kimyasal ilaç kullanımını en az seviyeye indirerek üretimde verimliliği artırmak ve domates güvesi zararının önüne geçmek için KOP idaresince desteklenen "Sebze Üretiminde KOP ile Biyoteknik Mücadele" projesine de değindi.

Bölge Müdürü Yerlikaya da ziyaretten dolayı Şahin'e teşekkür etti.