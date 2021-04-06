KOP Başkanı Şahin'den hibe desteklerine yerinde inceleme - Son Dakika

KOP Başkanı Şahin'den hibe desteklerine yerinde inceleme

06.04.2021 16:25
KOP Başkanı Şahin'den hibe desteklerine yerinde inceleme, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'tan oluşan KOP Bölgesinde İdare tarafından hibe desteği sağlanan projeleri yerinde görmek için açılış ve...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'tan oluşan KOP Bölgesinde İdare tarafından hibe desteği sağlanan projeleri yerinde görmek için açılış ve inceleme ziyaretlerinde bulundu.

KOP'tan yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Şahin, KOP Bölgesinde, 2011-2020 yılları arasında 1 milyar 265 milyon 430 bin lira tutarındaki önemli bir bütçeyi çok sektörlü ve topyekün kalkınmayı desteklemek amacıyla hibe desteği olarak yenilikçi projelere aktardıklarını belirtti.

KOP İdaresi olarak bölgenin kendi ihtiyaç ve önceliklerini kapsayacak şekilde hazırlanan ve 2014-2018 yılları arasında uygulanan KOP Eylem Planı ile bölgenin topyekün kalkınmasında önemli bir koordinasyon rolü üstlendiklerini vurgulayan Şahin, "Bölgeyi oluşturan illerimizde üniversitelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız ve araştırma enstitülerimiz gibi pek çok paydaşın katkısıyla hazırladığımız projelerimizle, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının ana odağında, başta tarım sektörü olmak üzere bütün sektörlerde bir dönüşüm sağlayarak bölgenin ekonomik ve sosyal kapasitesinin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi vizyonunu benimsedik." ifadesini kullandı.

Şahin, Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) desteklerinin, bölge halkına gerçek manada can suyu olduğunu savunarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gölet yapımı ve kapalı sulama sistemlerine dönüşünü sağlayan hibe destekleriyle bir taraftan yeni alanlarını tarıma kazandırılırken diğer taraftan ise ekonomik nedenlerle göç eden gençlerimizin köylerine geri dönmeleri sağlanmış oluyor. İklim değişikliği nedeniyle zaten su sıkıntısı yaşayan bölgemizde suyun tarımda daha etkin ve verimli kullanılması için yeni sulama teknolojilerini uygulayarak kuraklık etkisinin azaltılması yönünde önemli çalışmalar yürütüyoruz."

Genç ve kadın başta olmak üzere istihdama katkı sunan, insan hayatına dokunan, katma değeri yüksek, her türlü üretimin artmasına katkı sunacak projelerin ana hedefleri arasında yer aldığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Projelerin kağıt üzerindeki uygulanabilirliği kadar sahada sürdürülebilir olması da çok önemli. Bu nedenle hali hazırda devam eden ve bundan sonra hibe desteği vereceğimiz her bir projemiz için gerek biz yöneticiler gerekse uzman ekiplerimiz sürekli sahada inceleme yapacağız. İlerleyen günlerde yine tüm KOP Bölgesini kapsayacak ve çok daha geniş katılımla gerçekleştireceğimiz Proje İstişare toplantıları düzenleyeceğiz. Bizler sahadayız ve sahada olmayı sürdüreceğiz. Ziyaretlerimiz esnasında bizlere misafirperverliklerini esirgemeyen kıymetli Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza ve Üniversite Rektörlerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum."

Konya Ovası Projesi, Mahmut Sami Şahin, Yozgat, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOP Başkanı Şahin'den hibe desteklerine yerinde inceleme - Son Dakika


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