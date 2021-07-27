KOP Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi

Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi Başkanlığınca 2021-2023 yıllarında uygulanacak Bölge Kalkınma Programının Tanıtılması amacıyla Kırşehir'de, Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayın açılış programına Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ile paydaş kurum temsilcileri katıldı. Çalıştayda konuşan Vali Akın, geliştirilen projelerle halkın huzur ve refahının artırılarak gelir seviyesinin yükselmesine katkı sağlamanın asli görevleri olduğunu söyledi. Ülkenin mevcut kaynaklarını akılcı ve stratejik yatırımlara dönüştürerek küresel ölçekte rekabet gücü elde edebilmek için gayret gösterdiğini belirten Valin İbrahim Akın; "Ülkemizin gelişimine katkı sağlayan her biri farklı özelliklere ve imkanlara sahip bölgelerimizin potansiyelini ve rekabet gücünü ortaya çıkarmak, bölge insanının refah düzeyini yükseltmek amacıyla Bölge Kalkınma İdarelerimizce çeşitli projeler üretilmekte ve bölge illerinin kalkınmasına finansal destek sağlanmaktadır. Bu amaçla kurulan KOP İdaresine 2016 yılında dahil olan ilimizde bugüne kadar 117 projeye 61 milyon lira ödenek tahsis edilmiş ve projeler ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla uygulanmıştır" dedi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin'in de birer konuşma yaptığı çalıştay KOP tarafından 2021-2023 yıllarında uygulanacak kalkınma programı hakkında yapılan bilgilendirmelerle devam etti. - KIRŞEHİR