KOP Bölgesi Mantar Yetiştiriciliği Sempozyumu" Düzenlenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bölgede mevcut tarımsal faaliyetlere ek gelir desteği verecek, gençlerin aktif üretime katılmaları ve istihdam imkanlarının genişletilmesi için önemli bir sempozyum düzenliyor.

Son dönemlerde sofraların vazgeçilmezleri arasında yerini alan, besleyici özelliği, düşük kalorili olması, B12, C vitaminlerinin yanı sıra fosfor, potasyum, bakır, protein açısından zengin olması ve uygun fiyatı ile mutfaklardan eksik edilmeyen mantar için KOP İdaresi Başkanlığı, 20 Mart 2019 Çarşamba günü Konya'da önemli bir sempozyum düzenliyor. Dünya genelinde yaygın olarak üretilen, Türkiye'de ise son yıllarda hızla yaygınlaşan mantar yetiştiriciliği, KOP Bölgesi Mantar Yetiştiriciliği Sempozyumu ile masaya yatırılacak.

Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinden oluşan KOP Bölgesi genelinde yapılan anket çalışmalarında kültür ve istiridye mantarı üretimine ilginin arttığının belirlendi. Konya Bayır Diamond Hotelde gerçekleştirilecek sempozyumda Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ve kompost üretiminde öncü özel sektör temsilcileri bilgi ve tecrübelerini katılımcılara aktaracak. 'Mantar Çesitleri ve Türkiye'deki Mantarcılık Sektörünün Durumu', 'Egzotik Mantarlarda Şişe Kültürü Teknolojisi', 'Türkiye'de Kayın Mantarı İşletmelerinin Sosyo Ekonomik Yapısı', 'Şapkalı Kültür Mantar Kompost Üretimi ve Problemleri', 'Şapkalı Kültür Mantarı Üretimindeki Problemler', 'Yerli Misel Üretimi, Mantarda Yeni Üretim Teknolojileri', 'İstiridye Mantarı Üretimi' ve 'Mantar Tesis Pazarlama Sorunlarındaki Çözümler' konu başlıklarının masaya yatırılacağı sempozyum bir gün sürecek.