KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği rektörleri Ahilik Haftası'nda bir araya geldi - Son Dakika

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği rektörleri Ahilik Haftası'nda bir araya geldi

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) rektörleri, 2020 Dönem Başkanlığını üstlenen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) ev sahipliğinde Kırşehir'de bir araya geldi.

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) rektörleri, 2020 Dönem Başkanlığını üstlenen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) ev sahipliğinde Kırşehir'de bir araya geldi.

Ağalar Konağı'nda, 33. Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen UNİKOP Rektörler Buluşması'nda konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kentin, Ahilik teşkilatının kurulduğu merkez olduğunu anımsattı.

Ahilik teşkilatının prensiplerinin gelecek nesillere aktarılması ve Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin anılması için bir hafta süreyle Ahilik Haftası etkinlikleri düzenlendiğini vurgulayan Akın, "Bu yıl da daha önceki yıllarda olduğu gibi çok kapsamlı bir Ahilik Haftası programı hazırlamıştık. Ancak içinde bulunduğumuz salgın hastalık nedeniyle programımızda kısıtlamaya gittik. Kısıtlamalara rağmen, değerli akademisyenlerimizle bir araya gelmek istedik. Akademisyenlerimizle Ahiliği tekrar değerlendireceğiz, daha anlaşılabilir, ulaşılabilir olması için de neler yapılacağını konuşacağız." dedi.

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan da Ticaret Bakanlığı olarak Ahiliğin tanıtılması, geliştirilmesi ve daha fazla insana ulaştırılması için çalışma yürütmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Ahiliğin başkenti Kırşehir'dir. Ahiliğin merkez organizasyonu da Kırşehir'de yapılıyor. İllerde yaptığımız paneller ve seminerlerde üniversitelerimiz ve akademik çevremiz her zaman bizimle oluyor. Ahilik ansiklopedisi çıkardık. İngilizce yayına çevirdik. Birçok akademisyen arkadaşımız da bize destek oldu. Hepsine teşekkür ederiz." dedi.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur da Ahiliğin asırlardır devam eden kalkınma projesi gibi olduğunu söyledi.

Ahiliğin insanı geliştirmeye yönelik önemli bir disiplin olduğunu anımsatan Tongur, "Bu disiplin anlayışı günümüze ışık tutacaktır. Her alanda olduğu gibi kalkınma ve sürdürebilirlik için de Ahilik çok kıymetlidir. Toplumun kalkınması, gelişmesinde önemli etkileri olduğuna da inanıyorum." sözlerini kullandı.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ise Ahilik üzerine rektör ve akademisyenlerin düşüncelerini, fikirlerini alacaklarını ifade etti.

Karakaya, "UNİKOP olarak üniversite rektörlerimizle güzel bir sinerji ve çalışma içerisindeyiz. Ahilik ile ilgili rektörlerimizin fikir ve önerilerini alacağız. Biz üniversitenin tüm bölümlerinde Ahilik ile ilgili dersler veriyoruz. Yıl sonunda öğrencilerimize şet kuşatarak, Ahilik yemini ettiriyoruz. Ahiliği üniversitenin her alanında öğrenci ve idarecilerimizle birlikte uyguluyoruz." diye konuştu.

Toplantıya katılan Selçuk, Aksaray, Niğde Ömer Halisdemir, Bozok, Nevşehir Hacıbektaş Veli, Karamanoğlu Mehmetbey, Kapadokya ve Necmettin Erbakan Üniversitelerinin rektörleri de birer konuşma yaptı.

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği rektörleri Ahilik Haftası'nda bir araya geldi

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği rektörleri Ahilik Haftası'nda bir araya geldi - Son Dakika

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