KOP bölgesinde 2 milyon 98 bin 10 dekar alanda toplulaştırma yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KOP bölgesinde 2 milyon 98 bin 10 dekar alanda toplulaştırma yapıldı - Son Dakika Ekonomi

KOP bölgesinde 2 milyon 98 bin 10 dekar alanda toplulaştırma yapıldı

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bölgesindeki Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de 2 milyon 98 bin 10 dekar alanda toplulaştırma yapıldığını bildirdi.

KOP bölgesinde 2 milyon 98 bin 10 dekar alanda toplulaştırma yapıldı, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bölgesindeki Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de 2 milyon 98 bin 10 dekar alanda toplulaştırma yapıldığını bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamada, 2018'deki yasal düzenleme sonucunda, ülke genelindeki arazilerin toplulaştırma çalışmasını yapma yetkisinin Genel Müdürlüğe verildiği hatırlatıldı.

Sulama projelerinin, arazi toplulaştırmasına bağlı olarak, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetlerinin de yüzde 90 azaldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Konya'da geçen yıl 857 bin 90 dekar arazinin toplulaştırıldığına işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Çalışmalar kapsamında sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı hizmetleri yapıldı. Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de 1 Ocak 2019'dan bugüne kadar 36 proje dahilinde 2 milyon 98 bin 10 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Karaman'da 224 bin 710, Aksaray'da 770 bin 650 ve Niğde'de ise 245 bin 560 dekar arazi toplulaştırıldı. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon 609 bin 470 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanmasını planlıyoruz."

Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı
Elma yüklü TIR devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu Halk TV, iş adamı Cafer Mahiroğlu'na satıldı Bayraktar Akıncı TİHA 2. kez havalandı: 5 bin feetde 1 saatten fazla kaldı

Son Dakika Haberleri
20:58 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden "Kanal İstanbul" açıklaması - Son Dakika Ekonomi
20:49 Halk TV, iş adamı Cafer Mahiroğlu'na satıldı - Son Dakika Ekonomi
20:29 Alkan "KOSGEB tekniker çalıştırana yüzde 60 destek sağlıyor" - Son Dakika Ekonomi
20:27 Bayraktar Akıncı TİHA 2. kez havalandı: 5 bin feetde 1 saatten fazla kaldı - Son Dakika Ekonomi
20:18 Borsa günü 118.500 puanın üzerinde tamamladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 21:15:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KOP bölgesinde 2 milyon 98 bin 10 dekar alanda toplulaştırma yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]