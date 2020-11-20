Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor - Son Dakika

Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor

20.11.2020 14:49
Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor, System.String[]

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar, Bayburt- Erzurum arasındaki D-915 karayolunun 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'ni beyaza bürüdü. Sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 50 metreye kadar düştüğü güzergahta, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Trafik ekipleri, söz konusu güzergahı kullanacak sürücüleri, yavaş seyretmeleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kop Dağı, Erzurum, Bayburt, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor - Son Dakika


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