Kop Dağı Geçidi'nde trafik durma noktasına geldi - Son Dakika

Bayburt'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde trafik durma noktasına geldi, onlarca köy yolu ulaşıma kapandı.



Bayburt'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine izin verilmeyen 2 bin 400 rakımlı geçitte bir TIR'ın kayarak yolu kapatması nedeniyle saatlerce yolun ulaşıma açılmasını bekledi.



Karayolları ekipleri yoğun bir çalışma yürüterek tipi nedeniyle sürgün oluşan güzergahta kar temizleme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri ağır tonajlı araçların zaman zaman geçişine izin vermiyor. Yola devam edemeyen ağır tonajlı araçlar 21 Şubat Sanayi Sitesinde bekletiliyor.



Yetkililer, yoğun yağışın devam ettiği bölgede sürücülerin yolda dikkatli olmaları istendi.



Öte yandan, kar yağışıyla birlikte köylerde de olumsuzluklar yaşanıyor. Onlarca köy yolunun ulaşıma kapandığı Bayburt'ta, İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için büyük çaba sarf ediyor.



Kent merkezinde ise Bayburt Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor. - BAYBURT