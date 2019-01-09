Kop Dağı Geçidi Ulaşıma Açıldı

Kar
ve tipi yüzünden Bayburt- Erzurum
kara yolunun Kop Dağı
Geçidi, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Ekipler, yağışının devam ettiği bölgede dün 18.30 saatlerinde ulaşıma kapanan kara yolunu açmak için 13 saat süren çalışma yaptı. Sabah
saatlerinde kontrollü olarak yeniden trafiğe açılan Kop Dağı Geçidi'nde yoğun karın devam etmesi dolayısıyla çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.
Yolun ulaşıma kapalı kaldığı sürede, Trabzon
istikametinden Erzurum yönüne giden yolcu otobüsleri Bayburt ve Gümüşhane
otogarlarında bekletildi.
Yetkililer, yoğun yağışın devam ettiği bölgede yolun ilerleyen saatlerde yeniden kapanabileceğine işaret ederken, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.