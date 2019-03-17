Son Dakika Haberleri: Kop Dağı Geçidi Ulaşıma Kapandı

Kop Dağı Geçidi Ulaşıma Kapandı

30 dakika önce

Bayburt'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı.

Kop Dağı Geçidi Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Bayburt'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri araçların geçişine izin vermiyor. Yolcu otobüsleri Erzurum ve Bayburt şehir merkezinde yaklaşık 50 araç da Aşağıkop köyündeki depolama alanında bekletiliyor. Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekliyor. Yetkililer, yoğun yağışın devam ettiği bölgede yolun ilerleyen saatlerde açılacağına işaret ederken, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:26 Kaynak: İHA

Erzurum, Bayburt, Kop Dağı, Güncel
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