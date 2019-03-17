Kop Dağı Geçidi Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandıBAYBURT - Bayburt'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı.
Kop Dağı
Geçidi ulaşıma kapandı
BAYBURT - Bayburt
'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı.
Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri araçların geçişine izin vermiyor. Yolcu otobüsleri Erzurum
ve Bayburt şehir merkezinde yaklaşık 50 araç da Aşağıkop köyündeki depolama alanında bekletiliyor. Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale
ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekliyor.
Yetkililer, yoğun yağışın devam ettiği bölgede yolun ilerleyen saatlerde açılacağına işaret ederken, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:26 Kaynak: İHA
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