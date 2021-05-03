Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı bu yıl korona virüs nedeniyle ziyaretçisiz kaldı - Son Dakika

Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı bu yıl korona virüs nedeniyle ziyaretçisiz kaldı

03.05.2021 09:32

Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı bu yıl korona virüs nedeniyle ziyaretçisiz kaldı Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen çalışma sonucu, 2016 yılında Bakanlar Kurulunca Türkiye'nin 42.

Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı bu yıl korona virüs nedeniyle ziyaretçisiz kaldı

BAYBURT - Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen çalışma sonucu, 2016 yılında Bakanlar Kurulunca Türkiye'nin 42. milli parkı olarak ilan edilen Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı bu sene korona virüs (Covid-19) nedeniyle ziyaretçisiz kaldı.

Osmanlı-Rus Harbi'nin önemli cephelerinden birisi olan ve aradan geçen 100 yıla rağmen savaşın izlerini taşıyan Çoruh Cephesi'nin bulunduğu Kop Dağları, 2016 yılında Bakanlar Kurulunca Türkiye'nin 42. milli parkı olarak ilan edildi.

Günümüzde yüzde 55'i Bayburt, yüzde 45'i de Erzurum illeri sınırında yer alan, yaklaşık 60 bin dekarlık alana sahip olan Kop Dağları Milli Parkı'ndaki arazide yapılan etüt, envanter çalışmaları sırasında sahada Osmanlı ordusu tarafından hazırlanan piyade mevzileri, top yolları, top mevzileri gibi harbin izleri tespit edildi. Buna ilave olarak aradan geçen 100 yıla rağmen çok miktarda mermi, şarapnel parçası, askeri üniforma parçaları, ordu levazım malzemelerine rastlandı ve harbe katılan birlik komutanları tarafından tutulan raporlar tespit edildi. Bu belgeler Türkçeye çevrildi.

Alanda bulunan ve her yıl yüzlerce vatandaş tarafından gezilen Kop Şehitleri Abidesi bu sene korona virüs nedeniyle ziyaretçisiz kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında normalleşmeye geçilmeye başlanmasıyla beraber ziyaretçi sayısının da eski günlerine kavuşacağı öngörülüyor.

Kop Şehitleri Abidesi, 1916 yılında Kop Geçidi'nde ve Çoruh Havzası'nda düşmana direnen ve bu direnişte şehit olan askerlerin anısına 1963 yılında Kop Dağı'nın zirvesine yapıldı. Kop Dağı, aynı zamanda Türkiye'nin en zengin kelebek alanlarından biridir. 10'u endemik, 37'si nadir olmak üzere 134 kelebek türünü barındırır.

Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı bu yıl korona virüs nedeniyle ziyaretçisiz kaldı
Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı bu yıl korona virüs nedeniyle ziyaretçisiz kaldı
Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı bu yıl korona virüs nedeniyle ziyaretçisiz kaldı
Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı bu yıl korona virüs nedeniyle ziyaretçisiz kaldı
Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı bu yıl korona virüs nedeniyle ziyaretçisiz kaldı
Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı bu yıl korona virüs nedeniyle ziyaretçisiz kaldı
Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı bu yıl korona virüs nedeniyle ziyaretçisiz kaldı

Koronavirüs, Kop Dağı, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı bu yıl korona virüs nedeniyle ziyaretçisiz kaldı - Son Dakika


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