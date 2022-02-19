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Son dakika haber... KOP DAĞI'NA 'ŞEHİTLERE SAYGI' YÜRÜYÜŞÜ - Son Dakika

Son dakika haber... KOP DAĞI'NA 'ŞEHİTLERE SAYGI' YÜRÜYÜŞÜ

19.02.2022 18:23

Bir son dakika haberine göre BAYBURT'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, yüzlerce kişinin katılımıyla 2409 metre rakımlı Kop Dağı'na 'Şehitlere Saygı' yürüyüşü düzenlendi.

BAYBURT'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, yüzlerce kişinin katılımıyla 2409 metre rakımlı Kop Dağı'na 'Şehitlere Saygı' yürüyüşü düzenlendi. Atlı sporcuların eşlik ettiği ve yüzlerce metrelik bayrağın taşındığı yürüyüşte görsel şölen oluştu.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşle kutlandı. Kent merkezinde bir araya gelen katılımcılar, ellerinde yüzlerce metrelik bayrak taşıyarak 'Şehitlere Saygı' yürüyüşü için Bayburt- Erzurum güzergahından 2 bin 409 metre rakımlı Kop Dağı'na hareket etti. Etkinliğe katılanlar Kop Şehitleri Anıtı'na ulaştığında görsel şölen oluştu. Atlı spor takımının öncülük yaptığı yürüyüş Kop Şehitleri Anıtı önünde son buldu. Katılımcılar şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

'KOP DAĞLARI GEÇİLMEZ'

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bugün burada bizlere cennet vatanı emanet edenleri, aziz ordumuzu, kahraman hemşehrilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bu dağlarda Edirne'den Konya'ya, Antalya'dan Afyonkarahisar'a, Kudüs'ten Halep'e kadar o coğrafyalardan çok sayıda şehidimiz var. Bu bayrak için ay yıldızlı bayrak altında şehitler verdik. Ruhları şad olsun dedi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de Kahraman Bayburt halkını her yerde kahramanlıklarıyla anıyoruz. Kop Dağları'nın geçilmez olduğunu bir kez daha burada görüyoruz. Gelecek nesillere de burada yapılan mücadeleyi göstermiş oluyoruz. Vatandaşımız Bayburt'tan Erzurum'a doğru geçerken buradaki müdafaayı Bayburtlular hayırla ve rahmetle anıyor diye konuştu.

Son dakika haber... KOP DAĞI'NA 'ŞEHİTLERE SAYGI' YÜRÜYÜŞÜ
Son dakika haber... KOP DAĞI'NA 'ŞEHİTLERE SAYGI' YÜRÜYÜŞÜ
Son dakika haber... KOP DAĞI'NA 'ŞEHİTLERE SAYGI' YÜRÜYÜŞÜ
Son dakika haber... KOP DAĞI'NA 'ŞEHİTLERE SAYGI' YÜRÜYÜŞÜ
Son dakika haber... KOP DAĞI'NA 'ŞEHİTLERE SAYGI' YÜRÜYÜŞÜ
Son dakika haber... KOP DAĞI'NA 'ŞEHİTLERE SAYGI' YÜRÜYÜŞÜ
Son dakika haber... KOP DAĞI'NA 'ŞEHİTLERE SAYGI' YÜRÜYÜŞÜ
Son dakika haber... KOP DAĞI'NA 'ŞEHİTLERE SAYGI' YÜRÜYÜŞÜ
Son dakika haber... KOP DAĞI'NA 'ŞEHİTLERE SAYGI' YÜRÜYÜŞÜ
Son dakika haber... KOP DAĞI'NA 'ŞEHİTLERE SAYGI' YÜRÜYÜŞÜ

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Kop Dağı, Erzurum, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... KOP DAĞI'NA 'ŞEHİTLERE SAYGI' YÜRÜYÜŞÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... KOP DAĞI'NA 'ŞEHİTLERE SAYGI' YÜRÜYÜŞÜ - Son Dakika
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