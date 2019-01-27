Kop Dağı'nda Buzlanma
43 dakika önce
Bayburt-Erzurum kara yolunun Kop Dağı kesiminde şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bayburt- Erzurum
kara yolunun Kop Dağı
kesiminde şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bölgede soğuk hava ve geceden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde buzlanmaya neden oldu.
Buzlanmaya bağlı can ve mal kaybı yaşanmaması için tedbir alan Bayburt Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik ekipleri, güzergahı kullanan çekici türü araçları Aşağı Kop köyü mevkisinde tedbir amaçlı bekletiyor.
Ekipler, diğer araçların geçişine ise zincir kullanılması uyarısında bulunarak izin veriyor.
Karayolları ekipleri geçitte tuzlama çalışması yürütürken, trafik ekipleri de ulaşımı çift şeritten kontrollü sağlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:00 Kaynak: AA
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