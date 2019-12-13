Kop Dağı'nda çığ eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kop Dağı'nda çığ eğitimi - Son Dakika

Kop Dağı'nda çığ eğitimi

7 saat önce

Bayburt Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) "AFAD Gönüllüğü Projesi" kapsamında Bayburt'tan projeye katılan gönüllülere, 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı'nda uygulamalı çığ eğitimi verildi.

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Bayburt Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) "AFAD Gönüllüğü Projesi" kapsamında Bayburt'tan projeye katılan gönüllülere, 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı'nda uygulamalı çığ eğitimi verildi.


Kop Dağı'ndaki etkinlik kapsamında onlarca gönüllü Kop Savunmasının yaşandığı alana geldi ve Kop Şehitleri Abidesini ziyaret etti. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Selami Köksal, Kop Savunması hakkında tarihi bilgiler vererek 1963 yılında dikilen Kop Şehitleri Anıtı'nın hikayesini anlattı.


Ardından doğa yürüyüşüne geçen grup, uygulamalı eğitimin verileceği alana geldi. Burada açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Adil Arslan, kentte geçmişte yaşanan çığ felaketlerinden bahsetti.


Bayburt'un gerek engebeli arazi gerek yoğun kar yağışıyla çığ riskinin olduğu bir kent olduğunu dile getiren Arslan, "Kış aylarında yoğun bir kar yağışı olduğu için bazı köylerimizde özellikle yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerimizde çığ tehlikeleri mevcut. Biz bunların önlemini elbette ki, daha önceden risk azaltarak alıyoruz. Eğer bir yerleşim yerinde çığ tehlikesi varsa ya tahliye ediyoruz bu yerleşim yerini yada orada çığ önlemi alıyoruz. Aldığımız tüm önlemlere rağmen bazen gezilerde, yolculuklarda bu tür olayları yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Zigana'da bildiğiniz gibi çığ felaketi yaşanmış ve 10 dağcıyı kaybetmiştik. Dolayısıyla bu tür olaylara mahal vermemek veya bir çığla karşılaştığımızda hareket tarzımızın ne olacağıyla ilgili gönüllülerimizi uygulamalı olarak bilgilendiriyoruz" dedi.


Etkinlik kapsamında arama kurtarma personeli Ali Pekdaş tarafından gönüllülere çığ felaketiyle karşı karşıya kalmaları durumunda nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı.


Daha sonra eğitim kapsamında uygulama yapan gönüllüler, senaryo gereği çığ altında kalan bir kişiyi kar altında bulmaya çalıştı.


Eğitimde jandarma ve 112 ekipleri de hazır bulundu. - BAYBURT

Kop Dağı, Bayburt, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:03 Kaynak: İHA
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