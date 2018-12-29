Son Dakika Haberleri: Kop Dağı'nda Kayak Sezonu Başladı

Kop Dağı'nda Kayak Sezonu Başladı

35 dakika önce

Bayburt'ta, Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

Kop Dağı'nda Kayak Sezonu Başladı, System.String[]
Bayburt'ta, Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

Önceki günlerde yörede etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasıyla hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, kayak merkezine gelerek kayak yaptı.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, kayak sezonu açılışı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kar yağışının yoğunluğu dolayısıyla bu yıl Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde kayak sezonunun erken açıldığını söyledi.

Kayağı seven herkesi Bayburt'a davet eden Pehlivan, Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nin gelişim aşamasındaki bir kayak tesisi olduğuna dikkati çekti.

Vali Pehlivan, merkezin gelişim ve çevre düzeni projesinin tamamlandığını aktararak, "Önümüzdeki dönemde burası ödenekler nispetinde biraz daha gelişecek. Başta Bayburt olmak üzere çevre illerimize, bütün ülkeye hizmet edecek ve inşallah ileride uluslararası düzeyde cazibe merkezi haline gelecektir." dedi.

Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nin Palandöken ya da Erciyes gibi olmasının zaman alacağını vurgulayan Pehlivan, "Kayak merkezinin özellikle Bayburt- Gümüşhane Havalimanı'nın yapılmasıyla çevre iller başta olmak üzere cazibe merkezi, kayakseverlerin uğrak yeri haline geleceğine inanıyoruz. Yine burada bulunan ve İl Özel İdaresine ait oteli de turizme kazandırmak istiyoruz, onunla ilgili de çalışmalarımız var." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:10 Kaynak: AA

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