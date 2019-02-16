Kop Dağı'nda Renkli Görüntüler
1 saat önce
Kop Dağı'nda renkli görüntülerBAYBURT - Bayburt'ta, Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, Bayburt Üniversitesi tarafından şenlik düzenlendi.
Kop Dağı
'nda renkli görüntüler
BAYBURT - Bayburt
'ta, Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi
'nde, Bayburt Üniversitesi
tarafından şenlik düzenlendi. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
Etkinlik kapsamında kayak merkezine gelen çoğunluğu üniversite öğrencisi yüzlerce vatandaş, karla kaplı tepelerden kızak, şambrel ve naylonlarla kayarak eğlendi.
Katılımcılara çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlik, yerel sanatçılar tarafından verilen konserin ardından son buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:35 Kaynak: İHA
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