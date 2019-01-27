Kop Dağı'nda Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
1 saat önce
Bayburt-Erzurum kara yolunun Kop Dağı kesiminde tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bayburt- Erzurum
kara yolunun Kop Dağı
kesiminde tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bölgede soğuk hava ve geceden itibaren etkili olan tipi, 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde buzlanmaya neden oldu.
Buzlanmaya bağlı can ve mal kaybı yaşanmaması için tedbir alan Bayburt Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik ekipleri, güzergahı kullanan çekici türü araçları Aşağı Kop köyü mevkiinde tedbir amaçlı bekletiyor.
Karayolları ekipleri geçitte tuzlama çalışması yürütürken, trafik ekipleri de ulaşımı çift şeritten kontrollü sağlıyor. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:43 Kaynak: İHA
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