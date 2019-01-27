Son Dakika Haberleri: Kop Dağı'nda Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kop Dağı'nda Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

1 saat önce

Bayburt-Erzurum kara yolunun Kop Dağı kesiminde tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kop Dağı'nda Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor, System.String[]
Bayburt- Erzurum kara yolunun Kop Dağı kesiminde tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bölgede soğuk hava ve geceden itibaren etkili olan tipi, 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde buzlanmaya neden oldu.

Buzlanmaya bağlı can ve mal kaybı yaşanmaması için tedbir alan Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, güzergahı kullanan çekici türü araçları Aşağı Kop köyü mevkiinde tedbir amaçlı bekletiyor.

Karayolları ekipleri geçitte tuzlama çalışması yürütürken, trafik ekipleri de ulaşımı çift şeritten kontrollü sağlıyor. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:43 Kaynak: İHA

Erzurum, Bayburt, Kop Dağı, Güncel
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