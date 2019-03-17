Kop Dağı'nda Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
1 saat önce
Kop Dağı Geçidi'nde buzlanmanın etkisiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kop Dağı
Geçidi'nde buzlanmanın etkisiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bayburt- Erzurum
kara yolunun Kop Dağı Geçidi'nde gün içinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava buzlanmaya yol açtı.
Kop Dağı Geçidi'nde buzlanmanın özellikle etkili olduğu Aşkale
yönünde, ağır tonajlı bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazıları ise kayarak yolu kapattı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik ekipleri, ağır tonajlı bazı araçların yolda kaldığı Kop Dağı Geçidi'nde can ve mal kaybı yaşanmaması için tedbir amaçlı çekici türü araçları bekletiyor.
Karayolları ekipleri, buzlanmanın yaşandığı alanlarda tuzlama çalışması yaparken trafik ekipleri de trafiği kontrollü olarak sağlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:55 Kaynak: AA
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