Kop Dağı'nda ulaşıma 'kar' engeli - Son Dakika
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Kop Dağı'nda ulaşıma 'kar' engeli

19.02.2021 23:01
Kop Dağı'nda ulaşıma 'kar' engeli

BAYBURT'ta etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

BAYBURT'ta etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kop Dağı Geçidi'nde geçişine izin verilmeyen ağır tonajlı araçlar kent merkezinde bekletiliyor.

Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Bayburt- Erzurum arasındaki D-915 karayolunun 2 bin 409 rakımdaki Kop Dağı Geçidi'nde kar ve buzlanma trafikte aksamalara neden oldu. Kop Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Araçlar kent merkezinde bekletiliyor. Karayolları ekipleri, yolu açık tutmak için kar küreme çalışması yürütüyor. Trafik ekipleri, güzergahı kullanacak sürücüleri, düşük hızda seyretmeleri, kar ve buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Belediye ekipleri de kent merkezinde kar küreme çalışması başlattı.


Kaynak: DHA
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Karadeniz, Kop Dağı, Bayburt, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kop Dağı'nda ulaşıma 'kar' engeli - Son Dakika

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