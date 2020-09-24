Eskişehir'de alev alan otomobil ormanı yaktı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'in Mihalgazi ilçesinde orman yolunda alev alan otomobilden sıçrayan kıvılcımlar yol kenarındaki ağaçları tutuşturdu. Yaklaşık 5 hektarlık alana yayılan yangını söndürmek için ekipler yerden ve havadan müdahelede bulunuyor. Bu arada alev alan otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Mihalgazi ilçesine bağlı Dokuz Mayıs Mahallesi Tozman Yayla yolu mevkisinde E.D.'nin kullandığı 26 PN 821 plakalı otomobil, orman yolunda seyir halindeyken alev aldı. Çıkan yangından otomobil kısa sürede kullanılmaz hale gelirken, araçtan sıçrayan alevler yol kenarındaki ağaçları tutuşturdu. Kısa sürede büyüyerek ormana yayılan yangın yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili oldu. İhbar üzerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri orman yanına arazözlerle müdahale etti. Eskişehir'in yanı sıra Bursa, Ankara ve Bilecik'ten gelen toplam 20 kadar arazöz ve 100 kadar personelle alevleri söndürmek için yerden müdahale ederken, Balıkesir'den gelen 1 helikopter de havadan yangını söndürme çalışmalarına katılıyor. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.