Kop Dağı Tüneli'nde patlama sonrası göçük; 8 işçi kurtarıldı (2) - Son Dakika

Kop Dağı Tüneli'nde patlama sonrası göçük; 8 işçi kurtarıldı (2)
Erzurum kara yolunda Kop Dağı'nda yapımı süren çift tüplü tünelde, bilinmeyen nedenle patlama sonrası meydana gelen göçükte mahsur kalan 8 işçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Erzurum kara yolunda Kop Dağı'nda yapımı süren çift tüplü tünelde, bilinmeyen nedenle patlama sonrası meydana gelen göçükte mahsur kalan 8 işçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. AFAD yetkilileri tünelde mahsur kalan başka işçi olmadığını açıkladı.
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