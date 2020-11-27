Kop Dağında mahsur kalan 17 vatandaş kurtarıldı - Son Dakika

Bayburt- Erzurum kara yolu üzerindeki 2409 rakımlı Kop Dağında mahsur kalan 17 vatandaş kurtarıldı.

Kop Dağında gece saat 00.45'te meydana gelen olayda içerisinde 17 kişi bulunan araç seyir halindeyken arıza yaptı. Hareket kabiliyetinden mahrum olan araçta mahsur kalarak soğuktan etkilenen vatandaşlar durumu kriz merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine Bayburt AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri 17 vatandaşı güvenli bir şekilde tahliye ederek şehir merkezine getirdi. - BAYBURT