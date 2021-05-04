KOP İdaresi'nin araştırmasında Konya'nın "güvenli veri merkezi" kurulumu için aday şehir olduğu belirlendi - Son Dakika

Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresinin hazırlattığı "KOP Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması" sonuçlarına göre, ulusal ve uluslararası veri merkezlerinin kurulumu için "en uygun" şehrin Konya olduğu tespit edildi.

KOP İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, jeolojik koşulları, iklim şartları, enerji altyapısı ve ülkedeki stratejik konumu gibi güvenlik önceliklerini barındıran şehrin, ulusal ve uluslararası veri merkezlerinin yatırımları için ön plana çıktığı bildirildi.

Başkanlık tarafından 2015'te başlatılan projenin yatırıma dönüştürülmesi için gün sayıldığı vurgulanan açıklamada, " Türkiye'nin kalbinde yer alan, coğrafi konumu ile dış tehditlere karşı korumalı olması, arazi altyapısı, iklim şartları, doğal afet riski, enerji güvenliği gibi birçok önemli parametreye sahip olan KOP Bölgesi, ulusal ve uluslararası veri merkezİ bölgesi olmak için yerli ve yabancı yatırımcılarını bekliyor." denildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Türkiye'de yapılan veri merkezi yatırımlarının yeterli olmadığını ifade etti.

Zamanın, veri saklama, veri analizi ve veri yönetimi zamanı olduğunu kaydeden Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin konum avantajlarından faydalanarak, 2021 yılında 200 milyar doları aşması beklenen veri merkezleri pazarından daha fazla pay alabilmesi amacıyla, KOP Eylem Planları kapsamında yenilikçi bir model olarak Konya'da veri merkezleri bölgesi kurulmasına yönelik uygunluk araştırması KOP İdaresi tarafından başlatıldı. Veri merkezleri yatırımları, kuruldukları ülkeler açısından hem ekonomik hem de stratejik bakımdan büyük değer taşımaktadır. Otoyollar kadar önemli olan fiber optik altyapıların yaygınlaştırılması sonucu ülkemizin bir fiber optik geçiş koridoru olmasında önü açılacaktır. Bölgemiz, jeolojik, jeo-stratejik ve coğrafi konum gereği hem ulusal hem uluslararası veri merkezlerinin uzun vadede veri saklama alanı, hem de Google, Microsoft, Facebook, AT&T gibi dünya devlerinin bulut veri merkezleri haline gelebileceğine inanıyorum."