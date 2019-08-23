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Kop Millet Kıraathanesi Açıldı

1 saat önce

Konya Ovası Proje Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından "KOP Okuyor" program kapsamında finanse edilen ve Boğazlıyan Kaymakamlığı tarafından yürütülen Boğazlıyan KOP Millet Kıraathanesi Projesi törenle açıldı.

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Konya Ovası Proje Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından "KOP Okuyor" program kapsamında finanse edilen ve Boğazlıyan Kaymakamlığı tarafından yürütülen Boğazlıyan KOP Millet Kıraathanesi Projesi törenle açıldı.


Açılışa Kaymakam Davut Sinanoğlu başta olmak üzere diğer kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.


Açılış töreninde konuşan İlçe Kaymakamı Sinanoğlu, "KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen proje ile Kaymakamlığımız ve Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin takviyesiyle Boğazlıyan'a Millet Kıraathanesi kazandırdık.


Bu projeyi sunarken sloganımız, "Okumak, yaşamaktır" şeklindeydi.


Boğazlıyan'da eğitim alanında da çeşitli adımlar, atılımlar oldu, bir ivme yakalandı. Bunun da devam etmesi, takip edilmesi ve takviye edilmesi gerekir. Bu manada da Millet Kıraathanesi'nde çocuklarımıza çalışma imkanı, çalışma ortamı tevzi ettik. Yaklaşık 4 bin kitap var. Kitap takviyeleriyle beraber bu sayıyı 10 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve kitapseverler buraya gelsinler yararlansınlar. Okuyan ve araştıran bir nesile ihtiyacımız var. Burası Boğazlıyan halkına hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Konuşmaya müteakip kurdelesi kesilen Boğazlıyan KOP Millet Kıraathanesi hizmete açıldı. - YOZGAT

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Davut Sinanoğlu, Boğazlıyan, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:34 Kaynak: İHA
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