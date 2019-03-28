Kop Okul Öncesi Kütüphane ve Eğitim Merkezi Açıldı

- KOP okul öncesi Kütüphane ve Eğitim Merkezi açıldıNİĞDE - Niğde'de KOP Okuyorum Projesi kapsamında "KOP Okul Öncesi Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi açıldı.

- KOP okul öncesi Kütüphane ve Eğitim Merkezi açıldı



NİĞDE - Niğde'de KOP Okuyorum Projesi kapsamında "KOP Okul Öncesi Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi açıldı.

İmam Hatip Ortaokulu Bahçesinde bulunan binaya açılan merkezin açılışına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar: "KOP İdaresi Başkanlığınca KOP Okuyor Projesi kapsamında desteklenen KOP ile Okuyarak Büyüyorum Projesinin açılışını yapıyoruz. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine hizmet edecek şekilde tasarlanan merkezimiz, okul öncesi öğrencilerinin kitap sevgisini, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerini geliştirecektir. Aynı zamanda okul öncesi eğitiminin yaygınlaştırılması açısından da farkındalık oluşturacaktır. Daha önce atıl durumda bulunan bu alan, iç ce dış cephe onarımları gerçekleştirerek 121 bin 600 TL bütçe ile ilimize kazandırılmıştır. İl merkezimizdeki okul öncesi öğrencilerimiz ve okul öncesi çağındaki tüm çocuklarımızın ziyaretlerine açık olan merkezimizde görsel ve sesli hikayeler, boyama etkinlikleri kukla köşesi yer almaktadır" dedi

Açılan kütüphanenin hayırlı olmasını dileyen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek: "bu kütüphane sayesinde öğrencilerimiz artık kitaplara daha da yakın olacak. Kitaplara daha kolay erişebilecekler. Umut ediyorum ki bu kütüphanelerin sayısı ilimizde artar. İnşallah bu kütüphaneler sayesinde çocuklarımız kitap sevgisiyle dolu olarak kitap okuma alışkanlığını edinen nesiller olarak yetişir. Unutmayalım ki her açılan kütüphane kapanan bir hapishane demektir" dedi.

Konuşmaların ardından KOP Okul Öncesi Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Minik öğrencilerin yaptığı kukla gösteresi ise büyük beğeni topladı.

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