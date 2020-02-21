KOP projeleri Kırşehir'de tarımsal üretime katkı sağlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOP projeleri Kırşehir'de tarımsal üretime katkı sağlıyor - Son Dakika

KOP projeleri Kırşehir'de tarımsal üretime katkı sağlıyor

7 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında uygulanan projelerin Kırşehir çiftçisine ve tarımsal üretimin artırılmasına katkı yaptığı belirtti.

KOP projeleri Kırşehir'de tarımsal üretime katkı sağlıyor, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında uygulanan projelerin Kırşehir çiftçisine ve tarımsal üretimin artırılmasına katkı yaptığı belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarım ve hayvancılığın mevcut durumunun değerlendirilmesi ve sektörün geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Kırşehir Tarım Değerlendirme Toplantısı Vali Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Akın, il genelinde vatandaşların büyük kısmının geçimini tarım ve hayvancılıktan sağladığını, bu nedenle tarımsal üretime ve yeni projelere önem verdiklerini ifade etti.

Şehrin büyük bölümünün geçim kaynağı konumunda bulunan tarım sektörünün daha modern tekniklerle yapılması ve hazırlanan projelerle çiftçilerin gelir düzeyinin arttırılmasını hedeflediklerini belirten Akın, şöyle devam etti:

"Kırşehir, önemli ölçüde hububat üretiminin yapıldığı, bunun yanı sıra hayvancılığın da geliştiği illerimizden birisidir. İlimizde tarımsal arazilerimizin verimli kullanılması ve daha fazla alanın sulamaya açılması konusunda çalışmalar yürütülüyor. Özellikle Yamula Barajı Seyfe Sulama Projesinin hayata geçmesi tarımsal üretimin artmasında etkili olacaktır. İlimizin de dahil olduğu KOP İdaresi Başkanlığımızca hazırlanan projeler hem çiftçilerimize destek olmakta hem de tarımsal üretimin artmasına katkı sağlamaktadır."

Kırsal alanda üretimi artırmak için yürütülen projeleri desteklemek ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini vurgulayan Akın, "Ceviz ve meyve yetiştiriciliği ile bağcılık alanlarında yapılan üretimleri de destekliyoruz. Tarım teşkilatımızın yanı sıra KOP İdaresi gibi sektörü destekleyen kurumlarımızın projelerini bu toplantıda hep birlikte değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, kaymakamlar, il ve ilçe tarım ve orman müdürleri ile ilgililer katıldı.

Konya Ovası Projesi, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:06 Kaynak: AA
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