KOP projelerinin önemi salgın döneminde kendini gösterdi - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'tan oluşan KOP Bölgesine sağladığı finansman destekleri ile bölgenin gıda güvenliği ve arz sürekliliği için önemli projeleri hayata geçiriyor.

KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin'in Meram ilçesinde bulunan "KOP ile Doğru Fide, Verimde Kalite Projesi"ni ziyaret etti.

Proje yürütücüsü kurum yetkililerinden bilgi alan Şahin, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ülkelerin gıda ve arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunun yaşanılan tecrübelerle bir kez daha kendini gösterdiğine dikkat çekti.

KOP İdaresinin kurulduğu 2011 yılından bu yana, KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri (KOP KÖSİP), KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP), Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı (KOP KIRSAL), KOP Bölgesinin Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi ve KOP Bölgesi Tarımsal Araştırmalar Projesi ile tarımdan sulamaya, altyapı yatırımlarından dezavantajlı bölgelerin desteklenmesine yönelik yüzlerce projenin hibe destekleri ile hayata geçirilmesine imkan sağladığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"KOP ile Doğru Fide, Verimde Kalite Projesi kapsamında proje yürütücümüz Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve proje ortakları Meram Belediyesi, Karatay Ziraat Odası ve Konya Sebze Üreticileri Birliğine çok teşekkür ediyorum. Konya genelinde yaklaşık 873 bin dekar alanda sebzecilik yapılıyor. Bu kadar geniş alanda yapılan sebzecilik faaliyetlerine karşılık üreticimizin yıllık 100 milyon adet olan fide ihtiyacının en az yüzde 10'u nu karşılamak üzere kurulan bu tesis ile Konya özelinde KOP Bölgesinde önemli bir kazanım haline dönüşmüş durumda."