Son Dakika Haberleri: Kop Renkli Çocuk Kütüphanesi" Projesi

Kop Renkli Çocuk Kütüphanesi" Projesi

1 saat önce

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "KOP Renkli Çocuk Kütüphanesi" projesinin açılışı Piri Reis ilkokulunda yapıldı.

Kop Renkli Çocuk Kütüphanesi
Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "KOP Renkli Çocuk Kütüphanesi" projesinin açılışı Piri Reis ilkokulunda yapıldı.

Açılış kurdelesi kesiminin ardından proje hakkında bilgi veren Karaman Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Kurt, projenin okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik olduğunu söyledi.

Projenin amacından bahseden Kurt, "Çocuklar velileriyle oyun oynayarak hem mutlu olacak hem de boş zamanı varsa etkinlik yapacak. Hem etkinlik, hem eğlence hem de okumayı amaçlayan bir alan planladık. Sadece bu okula hizmet eden bir proje olmadı. Diğer okullardan talep olduğu zaman gelebilecekler." dedi.

Projenin doğuş amacını aktaran Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu da, KOP ve Gazi Üniversitesi arasında yapılan çalıştayda okuma kültürünü artırmak için verilen fikirlerden yola çıktıklarını ifade ederek, öğrenciler ve velilerin hem eğlenmeleri hem de kitaplarla tanışmalarını istediklerini belirtti.

KOP İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur ise projenin pilot bölgesi Karaman olduğunu kaydederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program, protokol üyelerinin kütüphaneyi gezmesiyle sona erdi.

Açılışa, Karaman Valisi Fahri Meral ve eşi Zehra Meral, KOP İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, daire müdürleri ve öğretmenler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:13 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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