Kop savunması şehitlerine mektup yarışmasının ödülleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kop savunması şehitlerine mektup yarışmasının ödülleri belli oldu - Son Dakika

Kop savunması şehitlerine mektup yarışmasının ödülleri belli oldu

6 saat önce

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan "Kop Savunması, İkinci Plevne Destanını Yazan Şühedaya Mektup" temalı yarışmada dereceye girecek olan katılımcılara verilecek ödüller belli oldu.

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Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan "Kop Savunması, İkinci Plevne Destanını Yazan Şühedaya Mektup" temalı yarışmada dereceye girecek olan katılımcılara verilecek ödüller belli oldu.


21 Şubat Kurtuluş Komitesi tarafından Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kop Savunması, İkinci Plevne Destanını Yazan Şühedaya Mektup" temalı yarışmada dereceye girecek olan katılımcılara verilecek ödüller belli oldu. Yurtiçinden ve yurtdışından herkesin katılabileceği yarışmada birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL olarak belirlenirken mansiyon ödülü ise bin TL olarak belirlendi.


"Mektuplar en fazla iki sayfa olacak"


Bayburt Belediyesinden yapılan açıklamada, "Başvuruların 15 Şubat 2020 tarihine kadar bbelediye@gmail.com adresine e-mail yoluyla veya Şeyhhayran Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Bayburt Belediyesi Hizmet Binası Özel Kalem Müdürlüğü adresine posta yoluyla gönderileceği yarışmada, mektuplar en fazla 2 sayfa olacak. Katılımcıların yarışmaya başvururken isim soy isim, iletişim numarası ve adreslerini yazmaları gerekmekte. 15 Şubat 2020'den sonra gönderilen mektupların değerlendirmeye alınmayacağı yarışmada mektuplar Bayburt Üniversitesi tarafından kurulacak olan alanında uzman edebiyatçı ve tarihçilerden oluşacak komisyon tarafından değerlendirilecek. Dereceye giren mektuplar Bayburt Belediyesi resmi web sitesinden ilan edilecek. Yarışmaya katılan tüm mektupların telif hakları Bayburt Belediyesi'ne ait olacak ve uygun görülen mektuplar kitaplaştırılacak" denildi.


Dereceye giren yarışmacılara ödülleri 21 Şubat 2020 Cuma günü Bayburt'ta yapılacak olan kurtuluş gecesinde takdim edilecek. - BAYBURT

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:38 Kaynak: İHA
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