Kop'ta Girişim Projesi Melek Yatırımcılık Lansman Toplantısı Düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen, Selçuk Üniversitesi ile Konya Teknokent tarafından yürütülen "KOP'ta Girişim Projesi Melek Yatırımcılık" lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen, Selçuk Üniversitesi ile Konya Teknokent tarafından yürütülen "KOP'ta Girişim Projesi Melek Yatırımcılık" lansman toplantısı gerçekleştirildi.



Açılış konuşmasını yapan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, "Araştırmalara göre, 2017 yılı sonu itibariyle dünya çapında melek yatırımcılar ve girişim sermayesi şirketleri tarafından, girişimcilere aktarılan toplam tutar 60 milyar Amerikan doları iken; 2018 sonu itibariyle bu rakam yüzde 50 artarak 90 milyar Amerikan dolarına ulaşmıştır. Bu büyüklükte bir rakamın neden bu kadar hızlı arttığını incelediğimizde karşımıza birkaç neden çıkmaktadır. Özellikle melek yatırımcılık doğru yapıldığında büyük kazançlar elde ediliyor. Doğru fikir, ürün ve girişimciye yatırım yapıldığında yatırımın geri dönüşü çok hızlı olabiliyor. Genellikle rutin faaliyetler yürüten iş insanları için melek yatırımcılık faaliyetleri, inovasyona dayalı yeni ekonomiyi keşfetme ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etme imkanı sunuyor" şeklinde konuştu.



Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, "Konya'da Teknokent'i ilk kuran gruplar arasında bulunarak ve aynı zamanda Rektörüm Prof. Dr. Mustafa Şahin ile beraber uzun yıllar Teknokent'te yönetim kurulu üyeliği yaptık. Çalışmalarımızın büyük bir kısmını üniversitedeki ders önlüklerimizi çıkardıktan sonra giydiğimiz tulumlarla sanayide sürdürdük. Bu süreçte ortaya koyduğumuz fikri nasıl yatırım yapabiliriz ve sizin bir fikrinizden dolayı bu yatırımı nasıl sürdürebiliriz diye kuşku içinde yaklaşan arkadaşlarımıza, o kuşkuyu bertaraf edebilecek yakınlıkla beraber büyük yatırımlar yapan bir üniversite hocası ve aynı zamanda sanayide çalışan bir eleman olarak bu sürecin çok verimli, çok onurlu ve ülkemiz için son derece değerli olduğunu bir kez daha sizlere aktarmak istiyoruz. İyilik yapmak deyince aklıma melek yatırımcılar geliyor. Yapabilirlerse dünyada iyiliği melek yatırımcılar yapacak. Dünyada en önemli zaman işte şu zamandır. Dünyada en önemli kişi de yanımızdaki kimse odur. Bizi iyilik yapmak üzere işte bu zamanda, birbirimizle buluşturan bu var olan süreci ve projeyi destekleyen Kop İdaresi Başkanlığımıza, projenin yürütülmesini sağlayan Teknokent'te ve teknoloji transfer ofisindeki arkadaşlarımıza ama asıl bu projeyi anlamlandıran, anlamlı olan projeyi de ileriye taşıyabilme erdemini ve onurunu gösterebilen sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu süreç hem bizi onurlu hem de onurlu olduğu kadar ülkemize sağlayabileceğimiz görevi yerine getirme noktasında çok büyük görevler veriyor. Biz Konya'da üniversiteler olarak bütün üniversitelerimizle beraber bir olabilmenin beraber olabilmenin, beraberce çalışabilmenin onurunu taşımış bir bölge olarak sanayicilerimizle, esnafımızla, bilgi ve birikimimizi ortaya koyabilme beraberliğini sürdürmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Şirket Ortağım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Melek Yatırımcı Ağı Başkanı Mehmet Buldurgan ve Girişim Merkezi Kurucu Ortağı Taner Baltacı projeye ilişkin sunumlarını gerçekleştirdi. Programın sonunda sunumu gerçekleştirenlere KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ve Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Dağ tarafından hediye takdim edildi.



Toplantıya; KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Selçuk Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi, Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Dağ, Konya Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Eyüp Kırboğa, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ve girişimci iş adamları katıldı. - KONYA

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