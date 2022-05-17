KOP'tan 2022 yılında Kırıkkale'ye 14 milyon liralık destek

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 2022 yılında Kırıkkale'ye 6 proje için 14 milyon liralık destek sağlanacak.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Valilik Konferans Salonu'ndaki "Kırıkkale 2022 Yılı Mali Destek Programı" protokol imza töreninde, Kırıkkale olarak proje kültürü ve kapasitelerini arttırmaya çalıştıklarını söyledi.

Tarım sektörünün önemli alanlardan birisi olduğuna dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkenin önemli tarım bölgelerinden birisinin Kırıkkale olduğunu değerlendiriyorum. Her ne kadar sulama oranlarımız emsallerinin biraz daha altıdaysa da bunu mümkün olduğunca attırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kırıkkale potansiyeli olan genç bir şehir. Yakın gelecekte de ülkemizin nadide şehirlerinden birisi olacağına inancım tamdır. Tarımsal üretim herkesin farkında olduğu üzere her geçen gün daha büyük bir değer kazanmakta. Son yıllarda dünyadaki gelişmeler de bunu bize gösteriyor."

KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin de hazırlanan projelerin kurum ve bakanlıktaki ilgili uzman ekiplerce titizlikle incelendiğini belirtti.

Kırıkkale'de 2022 yılında sulama işleri, tarımsal eğitim ve yayın, kırsal dezavantajlı alanlar, kalkınma programı ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesine yönelik hazırlanan 6 projeye destek vereceklerini dile getiren Şahin, 14 milyon liralık desteğin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın onayıyla tahsis edildiğini aktardı.

Konuşmaların ardından Tekbıyıkoğlu ve Şahin destek programının protokolünü imzaladı.