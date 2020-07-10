KOP'tan Beyşehir'e ceviz desteği - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 400 dekarlık alanda daha ceviz yetiştiriciliği yapılacak.



Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, kurum olarak hazırlayıp sundukları ceviz projesinin, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenmeye layık görüldüğünü aktardı.

Son yıllarda ceviz yetiştiriciliğinde önemli bir hamle yapan ve ceviz üretiminde artış gösteren Beyşehir'in Yenidoğan Mahallesi'nde bin 596 dekarlık alanıyla Türkiye'nin en büyük ve modern ceviz bahçesinin bulunduğunu hatırlatan Kaya, 4 bin dekarlık alana ulaşan ceviz üretiminde söz sahibi bir noktaya gelen ilçedeki üretimin daha da ileri noktalara taşınması ve yaygınlaşması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yoğun bir gayretin içerisinde olduklarını belirtti.

Bölgedeki çiftçilerin ceviz üretimine yönlendirilmesi için hazırladıkları projelerin destek görmesinden dolayı yaşadıkları memnuniyeti dile getiren Kaya, proje çerçevesinde 400 dekarlık bir alanda önümüzdeki günlerde 10 bin ceviz fidanının toprakla buluşturulacağını kaydetti.



Kaya, 278 bin lira maliyetli projenin 200 bin liralık kısmının hibe destekli olduğunu vurgulayarak, kurulacak kapama bahçelerde başlayacak ceviz üretimiyle bölgede halen yılda yaklaşık 650 ton civarında olan üretim seviyesini daha da üst noktalara taşımayı hedeflediklerini ifade etti.