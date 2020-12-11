KOP'tan Derebucak'taki besicilere portatif barınak desteği - Son Dakika

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Derebucak ilçesindeki besicilere barınak desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Derebucak Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile "KOP ile Derebucak'ta Yayla ve Mera Kullanımının Sağlanması" projesi kapsamında ilçede faaliyet gösteren 7 besiciye 180 metrekarelik portatif hayvan barınağı desteği verildiği belirtildi.

Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, projeye sağladıkları mali desteklerinden dolayı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Tongur ile Tarım Projeleri Koordinatörü Ümit Yorgancılar ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "İlçemizde besicilik yapan üreticilerimize hayvan barınakları hayırlı olsun." ifadesini kullandı.