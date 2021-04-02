KOP'tan Kırıkkale'ye 31 milyon 365 bin lira finansman desteği - Son Dakika

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 2016-2020 yılları arasında Kırıkkale'ye 87 proje için 31 milyon 365 bin lira hibe finansman desteği sağlandığı bildirildi.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla bölgenin ihtiyaç ve öncelikleri belirlenerek bu doğrultuda kalkınmayı esas alan desteklerin planlandığı belirtildi.

Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Kırıkkale'ye gelen KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin'in, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı ziyaret ettiği aktarıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Şahin, 2016 yılında KOP Bölgesi görev sahasına dahil edilen Kırıkkale'nin, bölgenin önemli illerinden olduğunu dile getirdi.

Şahin, Kırıkkale'nin çok sektörlü ve eşzamanlı kalkınmasının kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Buradan hareketle 2016-2020 yılları arasında kente 87 proje için 31 milyon 365 bin lira hibe finansman desteği sağladık. Bölgenin su sıkıntısı gerçeğini göz önünde bulundurarak, 17 milyon 280 bin lira ile en büyük desteği Küçük Ölçekli Sulama Programı'nda yer alan 11 projeye ayırdık. Bu amaçla yürüttüğümüz projeler bölgenin tarımsal ekonomisi adına önemli bir kazanım. Başkanlık olarak Kırıkkale'de sulama projeleri ile 1074 hektar tarım alanını modern sulama sistemlerine kavuşturduk. Ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında 8 köyün içme suyu projelerini destekledik."

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (TEYAP) kapsamında 18 projeye 3 milyon 276 bin lira destek verdiklerini anlatan Şahin, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı kapsamında da 14 projeye 5 milyon 452 bin lira kaynak aktardıklarını belirtti.

Şahin, şunları kaydetti:

"KOP bölgesinin Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında desteklenen proje ile modüler mezbahane yapımı desteklendi. KOP bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi ile 23 proje kapsamında farklı kategorilerde kütüphanelerin yanı sıra, millet kıraathaneleri, kitap temini ve çeşitli donanım desteği sağlandı. Sosyal Gelişim Programı kapsamında ise gençlik merkezi ve sosyal gelişim atölyeleri, üretim atölyesi, mahkum ve hükümlülerin sosyal hayata entegrasyonuna yönelik projelere destek sağladık."