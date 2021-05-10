KOP'un yenilikçi projesi yüz güldürdü - Son Dakika

Yaşanan kuraklığa rağmen zebra sürüm sayesinde yağış sularının toprakta biriktirilmesini amaçlayan su hasadı ile tohumların sulama yapmadan yüzde 80 oranında çıkışı sağlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının kısa adı KOP TEYAP olan KOP Bölgesi Tarımsal Eğitim ve Yayım Programı kapsamında 2018 yılında başlanan ve modern tarım uygulamalarına inovatif bir bakış açısı getiren Zebra/Şeritvari Sürüm Tekniğinin deneme sürümleri Konya'da devam ediyor. Yaklaşık yüzde 50 oranında yakıt tasarrufu sağlayacak olan yenilikçi sürüm tekniğinin sonbahar deneme sürümlerinde elde edilen sonuçlar yüz güldürdü. Ortak makine kullanımını teşvik eden yeni sistemle; kesme, süpürme, patlatma, gübre atma, düzleme işlerinin hepsi bir arada gerçekleştiriliyor.

Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'tan oluşan KOP Bölgesinde; zaten su kısıtı olan çiftçilerin birde kuraklıklar nedeniyle yaşadığı mağduriyetleri en aza indirmek amacıyla desteklenen Zebra/Şeritvari Sürüm Tekniğinin sonbahar denemelerini KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin yerinde inceledi. Karatay ilçesi Ovakavağı mahallesinde önder çiftçiler Yüksel Ünlü, Tahir Özkaya, Nuh Özdemir, Mustafa Sarıkaya ve Mahmut Özkaya tarafından sonbaharda zebra sürüm makinasıyla tohum yatağı hazırlığı ilkbahar ayında da ekimi gerçekleştirilen dane mısır ve ayçiçeği bitkilerinin topraktan çıkışı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan KOP Başkanı Şahin; aynı tarlanın bir yanında uygulanan ve kontrol parseli adı verilen pulluklu yöntemle; diğer yarısında uygulanan Zebra/Şeritvari Sürüm Tekniği arasında farkın üstelik kuraklık yaşanmasına rağmen son derece tatmin edici olduğunu söyledi.

"Zamandan, Yakıttan ve Sulamadan Tasarruf Dönemi Başlıyor"

"Her Eğitim ve Yayım projesi içinde araştırmayı barındırmaktadır" diyen Başkan Şahin, daha önceki deneme çalışmaları hakkında kamuoyu ile paylaşılan yakıt, işçilik, malzeme, su ve zaman tasarrufu sağlayan yenilikçi tohum yatağı hazırlığı yönteminin; güz döneminde hazırlığı yapılan topraklarda kurak geçen kış şartlarına rağmenilkbahar ayında ekilen bitkilerin yüzde 80 oranında sulanmadançimlenip çıkış sağlamasının bölge çiftçisi için önemli bir kazanım olacağına dikkat çekerek;"Zebra sürümle bir kere işlenip ardından ekilen parsellerde toprak neminin kontrol parsellerine göre yüksek olduğu, kuraklığın zebra sürüm parselinde de sıkıntı verdiği ancak yine de topraktaki tavın tohumların yüzde 80 gibi yüksek oranda sulamadan çıkmasını hep birlikte yerinde inceledik. Önder çiftçilerimizin de gözlemleriyle, geleneksel yöntemlerin kullanıldığı kontrol parselinde; pullukla, alaborayla, tırmıkla, tesviye küreği ile birçok kez karıştırılan tohum yatağında hiç nemin kalmadığı, neredeyse toprağın tohum yatağının tamamen kuruduğu gerçeği; İdaremiz tarafından uzun vadeli deneme sürümleri devam eden yenilikçi zebra sürüm toprak işleme sisteminin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Tam çıkışı sağlamak için her iki parselde de yapılan sulamada kontrol parseline 5, zebra sürüm parseline ise 2 saat su kullanılmış oldu. Böylece sulamadan da önemli ölçüde tasarruf sağlandığını tespit edildi. Kuraklığın etkin yaşandığı günümüzde sadece Konya'da dane mısır ve ayçiçeği ekili alanların ortalama 200 bin hektar alan olduğu düşünülürse, zebra sürüm yöntemi ile tohum yatağı hazırlığı yapılması halinde yaklaşık yıllık 100 milyon ton su tasarruf edilebileceği öngörülmektedir" dedi.