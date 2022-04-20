Kopan 3 parmağını arkadaşları hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
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Kopan 3 parmağını arkadaşları hastaneye yetiştirdi

20.04.2022 16:24
Kopan 3 parmağını arkadaşları hastaneye yetiştirdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı mobilya fabrikasında elini makineye kaptıran Ömer Ali K. (35) hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı mobilya fabrikasında elini makineye kaptıran Ömer Ali K. (35) hastaneye kaldırıldı. Ömer Ali A.'nın kopan 3 parmağı ise arkadaşları tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi 21. Mobilya Sokak'taki bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Ömer Ali K., ahşap kesimi yaparken sol elini gönye kesim makinesine kaptırdı. Ömer Ali K.'nin 3 parmağı koptu. Yaralı işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Peçeteyle poşete konulan 3 parmağı ise arkadaşları tarafından başka bir araçla hastaneye ulaştırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ömer Ali K., parmaklarının yerine dikilmesi için Bursa'daki bir özel hastaneye sevk edildi.


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Ömer Ali, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kopan 3 parmağını arkadaşları hastaneye yetiştirdi - Son Dakika


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